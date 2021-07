Un acto de generosidad como pocos tuvo lugar en Argentina cuando Franco Gastaldi, un agente de la Policía de Córdoba, se encontraba de turno cuando vio a una mujer pensionada acercarse a la agencia casi sin abrigo, calzado desgastado y pasando frío. No dudó en hacer algo al respecto y las redes sociales hicieron lo propio.

Aunque el “héroe” no quiso declarar en un inicio, la historia se pudo conocer gracias a sus compañeros y el personal bancario. “Se nos acerca entre las tantas personas que vienen a utilizar los cajeros una señora mayor de edad, con su vestimenta que llamaba bastante la atención, con sus zapatillas totalmente desgastadas, muy finas, tirando a alpargatas, como así también un pantalón de verano y una campera muy livianita”, cuenta Ramón Quinteros, compañero de Gastaldi, para ‘El Periódico’.

“Esta señora vino a cobrar su pensión y manifestó que cobraba 7 mil pesos por mes, que eran todos sus ingresos. Se notaba que estaba con mucho frío”, continuó para luego confesar que el agente se acercó a hacerle preguntas comunes sobre su bienestar a lo que la mujer solo atinó a responder que no tenía el dinero suficiente para comprar calzado y ropa de más.

“Entonces Franco, en un gran acto de empatía, con un corazón inmenso como tiene él y otros tantos policías […] decidió enviarla a un negocio cercano al banco donde solicitó por teléfono que le dieran un par de zapatillas nuevas, lindas, para invierno y que después él cuando terminara su servicio las pasaba a abonar”, agregó Quinteros sobre el admirable acto de su compañero.

“Puede ser la mamá o la abuela de uno”

Finalmente, Franco Gastaldi declaró sobre el acto que lo volvió noticia por su admirable gesto que no tardó en hacerse viral y que las redes destacaron por tratarse de un hecho no tan común: “me salió del corazón, puede ser la mamá o la abuela de uno”, explicó el agente.

“Me dice primero que en la casa tenía otras zapatillas, creo que por vergüenza. Luego me aclara que no. Ahí le digo que vaya al negocio que está en frente del banco y que se compre una que le guste que yo después iba y la pagaba […] Nosotros si podemos ayudar, lo hacemos”, añadió para ‘El Periódico’.

VIDEO RECOMENDADO

El aumento de casos por COVID-19 en Argentina movilizó a todo el país, y su facilidad para esparcirse entre la población implantó la necesidad de traslados seguros. En Buenos Aires entró en juego un grupo de taxistas, que pasaron de ser el transporte típico de los porteños a dedicarse únicamente al traslado de pacientes, personal de salud y vacunas. (Fuente: EFE)