El clásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Junior terminó un escándalo luego que el árbitro decida cobrar un polémico penal en el minuto 93′ a favor de los millonarios.

La pena máxima fue convertida en gol por el colombiano Miguel Ángel Borja, lo cual provocó una gran molestia entre los jugadores xeneizes quienes no dudaron en protestar.

¿Cuántos jugadores terminaron expulsados en el clásico argentino?

El gol de River Plate provocó una brutal pelea en el medio del campo de juego debido a los festejos de los jugadores del millonario.

La batalla campal que se generó en el campo de juego terminó con seis jugadores expulsados: tres por parte de River (Palavecino, Centurión y Elías Gómez); y tres por parte de Boca (Merentiel, Valentini y Equi Fernández), junto al asistente técnido de Martín Demichellis, Jorge Almirón.

El partido estuvo fue suspendido durante 15 minutos debido a la pelea de los jugadores en el campo de juego y cuando se reanudó el encuentro Boca terminó jugando con 8 jugadores, mientras River, con 10, ya que dos de los expulsados estaban en el bando de suplentes.

¿Porqué reaccionaron los jugadores de Boca Junior?

Sergio “Chiquito” Romero aseguró que la batalla campal entre los futbolistas entre Boca y River se originó por el festejo del gol de Agustín Palavecino, quien al celebrar le gritó el gol en la cara a Nicolás Figal.

“Que un chico, en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo (Pérez), al entrenador (Martín Demichelis). En vez de irse con sus compañeros se queda con nuestros jugadores”, manifestó.

“Palavecino, en lugar de ir con sus compañeros, se queda adelante de dos de mis defensores a gritarle el gol en la cara. Salí corriendo a gritarle: ‘¿Qué estás haciendo?’. Mis compañeros pensaron que yo fui a pelear y vinieron atrás mío y después los de River”, aseguró.

Asimismo, el arquero del Xeneize indicó que cuestionó al árbitro del encuentro los motivos por los cuales expulsó a los jugadores.

“Le pregunté por qué nos echó a tres y me dijo: ‘Poque estaban todos tirando piñas’. Le pregunté a (Nicolás) Valentini y me dijo que no tiró ninguna piña. Es difícil de entenderlo”, indicó.