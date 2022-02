Muchos fanáticos se preguntaban cuál era exactamente el nuevo proyecto de Arnold Schwarzenegger, pues el actor había compartido en su cuenta de Twitter un póster en el que estaba caracterizado como el rey del Olimpo, Zeus.

Al no haber mucha información al respecto, se especuló que la estrella de aclamadas franquicias como “Terminator” y “Depredador”, había rodado en secreto una nueva película o serie en el que tomaba el papel del dios griego.

Ahora la verdad salió a la luz y resulta que su llamativo aspecto se debe al inminente lanzamiento de un spot publicitario de la marca de coches BMW, que verá la luz el próximo domingo 13 de febrero en uno de los eventos más vistos de cada año: el Super Bowl.

El misterio se resolvió con el lanzamiento de un video que muestra una cafetería, donde un empleado llama a Zeus, pero pronunciando mal su nombre, para que este recoja su macchiato. En ese momento el Dios del Olimpo aparece y corrige al joven con la forma correcta de pronunciar su nombre. Cabe resaltar que el empleado es Matty Cardapole, actor que aparece en Stranger Things.

No es la primera vez que un actor juega con la idea de dar vida a un personaje. Tenemos el caso de Bruce Willis, quien aparentó haber vuelto a interpretar al protagonista de “Die Hard” para una nueva película, pero luego resultó que se trataba de un anuncio de baterías.

El anuncio completo del spot publicitario de BMW podrá ser visto en el tan cotizado intermedio del Super Bowl, que este año se espera que aloje varios avances de películas de sumo interés, como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” o “Jurassic World: Dominion”.

Fuente: Cinemanía

