Ha estado en medio de una montaña rusa de emociones y ahora estará en la parrilla de producciones de Netflix. Britney Spears ha recuperado, poco a poco, el control de su vida y los detalles podrán ser conocidos en el documental que prepara la plataforma de streaming. Tiene fecha de estreno y el tráiler también fue revelado.

La gran ‘N’ roja se encargó de publicar el primer adelanto de la obra que contará las peripecias que tuvo que vivir la Princesa del Pop en su camino por recuperar su independencia. Un impactante video de apenas 18 segundos fue suficiente para encaminar de qué se trataría y cuál sería la apuesta del director Erin Lee Carr.

“El siguiente audio es un mensaje de voz de Britney Spears a un abogado el 21 de enero de 2009 a las 12:29 a.m.”, inicia el mensaje publicado en Twitter, donde luego se escucha a la cantante. “Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo otra vez porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela...”.

¿Cuándo se estrena ‘Britney vs. Spears’ en Netflix?

Al día siguiente, la compañía publicó el tráiler, donde también mostró la fecha de estreno del documental sobre la intérprete de éxitos como ‘Toxic’, ‘Oops!... I Did It Again’ o ‘Baby One More Time’. Será el próximo 28 de septiembre que la producción llegue a la plataforma de series y películas.

Según el reporte de ‘Variety’, el filme contará con la participación de personas que fueron fundamentales en la vida de la también actriz y empresaria, aunque es probable que no cuente con una participación directa de Britney Spears, debido a la distancia que tuvo con la prensa por las restricciones impuestas por su padre.

Cabe destacar que su arribo a Netflix se dará para que coincida con la cita que la cantante tiene con la corte estadounidense que lleva su caso. De este modo, no habrá que esperar mucho para ver ‘Britney vs. Spears’ en la famosa plataforma audiovisual.

Britney Spears conmovió al mundo entero después de declarar públicamente y en un tribunal los inconvenientes sobre la tutela legal de su padre desde el 2008, conoce la verdad detrás de la princesa del pop. (Fuente: América TV)