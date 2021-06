Corría el minuto 43 del Dinamarca vs. Finlandia por la primera jornada de la Eurocopa y las cámaras se las llevó Christian Eriksen , no por un golazo o una increíble jugada: el centrocampista del Inter de Milán se desvaneció, por lo que tuvo que ser asistido por sus compañeros - Simon Kjaer dentro de ellos- y parte del cuerpo técnico de su Selección.

A dos días de la que pudo ser una fatídica jornada y para tranquilidad de sus seguidores, el danés ha reaccionado bien; incluso conversó con sus familiares y allegados, pero no fue hasta que dijo sus primeras palabras tras el accidente que el planeta fútbol pudo respirar.

“Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó. Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, confesó para el portal italiano ‘La Gazzetta dello Sport”.

“Entendió cuánto amor tiene a su alrededor”

Martin Schoots, su agente, también conversó con ‘La Gazzetta dello Sport’ y confesó el emotivo momento que vivió tras las primeras señales de lucidez del futbolista tras el incidente del último sábado.

“Hablamos ayer por la mañana. Bromeó, estaba de buen humor, lo encontré bien. Les dijo a sus compañeros que estaban peor que él. ¿Qué cómo se sintió? Estaba feliz porque entendió cuánto amor tiene a su alrededor”, explicó para el portal italiano.

