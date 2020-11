Desde este mes ya es posible hacer la conexión entre Pokémon GO y Pokémon HOME para poder enviar los monstruos de bolsillo que atrapemos desde la aplicación de celular a nuestros juegos de Nintendo. Se trata del enlace entre apps más esperado por los fans de la franquicia.

“No hace falta que tengas el plan prémium (de pago) en Pokémon HOME para poder conectar Pokémon GO y Pokémon HOME”, explica la página oficial de Pokémon. También detalla que por el momento el servicio está disponible solo para entrenadores de niveles altos en Pokémon GO.

“Para llevar algunos de los Pokémon que atrapaste en Pokémon GO a Pokémon HOME y de ahí a Pokémon Espada o Pokémon Escudo, deberás tener esa especie registrada en la Pokédex o haberla obtenido al menos una vez en ese juego”, advierte la página.

Para realizar todas las operaciones es necesario que tengas la versión para dispositivos móviles de Pokémon HOME vinculada a tu cuenta Nintendo. De esta forma garantizarás que las transferencias desde Pokémon GO se realizan directo a tu perfil.

Cabe aclarar que para realizar estas transferencias no es necesario tener una suscripción de pago a Nintendo Switch Online, ni tampoco es requisito tener tener un plan premium de pago de Pokémon HOME. Lo que sí debes tener es:

Conexión a Internet.

Vincular la misma cuenta Nintendo en ambas apps.

Vincula tu cuenta Nintendo para transferir Pokémon de GO a HOME

Abre la app de Pokémon GO y presiona el botón de la Poké Ball. Pulsa sobre “Opciones”. Ve hacia el final de la lista y selecciona “Pokémon HOME”. Pulsa sobre “Iniciar sesión”. Ingresa las credenciales de tu cuenta Nintendo y acepta las condiciones. Comprueba que tu nombre de usuario (jugador) y la ID de usuario son los mismos que los de tu cuenta de Pokémon GO.

¿Cómo enviar Pokémon desde Pokémon GO?

Entra al apartado de “Opciones” en Pokémon GO. Selecciona Pokémon HOME dentro del menú. Inicia sesión con tu cuenta Nintendo. Elige la opción “Enviar Pokémon”. Elige los pokémon que quieres enviar, ten en cuenta que estos usarán Energía Trasladador GO, según su nivel. Si quieres conseguir más de esta energía deberás pagar en la app. Confirma la transferencia y listo. Ya puedes ir a Pokémon HOME a recibirlos.

