Los eventos online de The Pokémon Company siempre traen más de una sorpresa. Y su último streaming lo dejó en claro al dar a conocer nuevo juego de estilo MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) que ningún gamer esperaba: Pokémon Unite. El nuevo formato hizo que el título se convierta rápidamente en tendencia en redes sociales.

Bajo la colaboración del gigante chino Tencent, Pokémon Unite busca convertirse en el juego de moda de la franquicia. Las expectativas son altas luego de que se confirmara el salto de Pokémon a uno de los géneros más populares de los eSports, como los MOBA, al mismo estilo de Dota o League of Legends.

¿Qué es lo que se sabe de Pokémon Unite?

Lo primero que deben tener en cuenta los fanáticos de Pokémon es que la compañía japonesa se inclinó por elegir el MOBA en lugar de los Battle Royale. Es un proyecto que The Pokémon Company lleva tiempo desarrollando, por lo que es su gran apuesta en cuanto a lanzamientos de juegos tanto para la segunda mitad del 2020 o inicios del 2021.

El desarrollo del juego es una colaboración entre The Pokémon Company y Timi Studio Group, el equipo de Tencent encargado del MOBA Arena of Valor y de Call of Duty Mobile.

Pokémon UNITE es el nuevo MOBA de The Pokémon Company con la ayuda de Tencent Games (Foto: Nintendo)

¿Cómo será la jugabilidad de Pokémon Unite?

Pokémon Unite se centrará en dos equipos de cinco. Los usuarios deberán elegir un Pokémon al comienzo del juego, y dependiendo de los niveles avanzados, tendrán la oportunidad de desbloquear distintas habilidades, evolucionar a sus criaturas y ganar puntos.

La lucha de Pokémon Unite se dará en una arena de combate. Cada jugador tendrá la misión de atrapar la mayor cantidad de Pokémon salvajes, mientras se enfrentan a los miembros del otro equipo por un mapa dividido en distintos caminos. Toda punto obtenido suma en el total de cada equipo.

La clave de Pokémon Unite es que los jugadores deberán realizar distintas estrategias y combinar habilidades en busca de dar la victoria a su equipo.

¿Cuáles son los Pokémon con los que se podrá jugar?

Aún no hay un anuncio oficial, pero en el tráiler mostrado por The Pokémon Company, se distingue a algunos de ellos, entre los que resaltan: Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Lucario, Gengar, Snorlax y Machamp.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Pokémon Unite?

Aunque en el evento ofrecido por The Pokémon Company no se anunció una fecha de lanzamiento, gracias a su primer tráiler se pudo apreciar que Pokémon Unite permitirá el juego cruzado (Cross-Play) entre los usuarios de las versiones para Nintendo Switch y dispositivos móviles. De esta forma, los usuarios de Switch podrán enfrentarse a los de iOS o Android.

Las palabras del CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, fueron: “Esperamos compartir más detalles en el futuro sobre cuándo planeamos lanzar el juego”. Algunas pistas en redes hablan de que la versión beta podría llegar a finales de este año.

