El final está cerca. La temporada 3 de “Dark”, la primera serie original de Netflix en alemán, llega a la plataforma de streaming en una fecha clave para la trama de los viajes a través del tiempo y otras dimensiones: el 27 de junio de 2020, considerado como el día del Apocalipsis y del origen de todo lo que ocurre en el pueblo alemán de Winden.

Desde su estreno en 2017, la serie de ciencia ficción dirigida por Baran Bo Odar y Jantje Friese, ha sido considerada como una de las producciones más exitosas fuera de Estados Unidos. Aunque miles de fanáticos esperaban que la historia de “Dark” continúe, sus directores aseguraron que la historia se cerraba con la tercera temporada.

“Esto no va a ser como el final de “Lost”, aunque a nosotros es una serie que nos encantó”, declaró Baran a EFE.”No queremos que eso ocurra con “Dark””.

A pocos días del estreno de la temporada final de “Dark”, los adelantos publicados por Netflix siguen generando más dudas que respuestas en los seguidores. Las expectativas son grandes y es claro que este bucle interminable de familias entrelazadas por fin podrá ser resuelto por Jonas (Louis Hofmann) y Martha (Lisa Vicari).

¿Por qué las familias de Winden están interconectadas?

Los secretos de las cuatro familias del ficticio pueblo alemán se mostrarán en la temporada 3 de “Dark”. Una guía publicada por Netflix describe así a todos sus integrantes:

Los Khanwald

Daniel Kahnwald: Es el padre de Ines Kahnwald. En la década de 1950, trabaja como jefe de policía en Winden. Tiene una actitud segura de sí mismo y toma la iniciativa cuando se encuentran los cuerpos de dos niños en el sitio la planta nuclear.

Ines Kahnwald: En 1986, Ines trabaja como enfermera en el hospital de Winden. Creció en la ciudad; su padre Daniel fue jefe de policía en la década de 1950. Es reflexiva y dedicada a su trabajo. Su hijo adoptivo Michael se suicidó.

Michael Kahnwald: A la edad de 44 años, el artista Michael Kahnwald se suicida en el ático de su casa sin razón aparente. Deja a su esposa Hannah, su hijo Jonas y su madre adoptiva Ines Kahnwald. Ines toma en secreto la carta de despedida que Michael dejó a pesar de que estaba dirigida a Jonas.

Hannah Kahnwald: Está impulsada por el dolor y la venganza y no rehúye las conspiraciones. Ha recibido varios golpes: Su esposo Michael se suicida y su hijo Jonas es enviado a un hospital psiquiátrico poco tiempo después.

Está impulsada por el dolor y la venganza y no rehúye las conspiraciones. Ha recibido varios golpes: Su esposo Michael se suicida y su hijo Jonas es enviado a un hospital psiquiátrico poco tiempo después. Jonas Kahnwald: Hijo de Hannah y Michael Kahnwald, es un adolescente tranquilo y considerado. El suicidio de su padre lo golpea duro y lucha por procesarlo, incluso después de varios meses de terapia. En los días posteriores a la desaparición de Mikkel Nielsen, se revela el verdadero propósito de Jonas: Es un viajero del tiempo. Todavía no es consciente de la importancia del papel que desempeñará en el curso general de los acontecimientos.

Los Nielsen

Agnes Nielsen: Una mujer atractiva, rebosante de una elegancia y un estilo cosmopolita que no se ve todos los días en Winden. En 1953, ella y su hijo Tronte llegan a la ciudad y se alojan en la casa de Doris y Egon Tiedemann. Agnes le cuenta a Doris sobre su infancia en Winden y su difunto esposo -un pastor- quien, según Agnes, no era una buena persona. La amistad entre las dos mujeres se convierte en una aventura secreta.

Tronte Nielsen: Es papá de Mads Nielsen y abuelo de Mikkel y su vida está marcada por estos dos casos de personas desaparecidas. Tronte vive con su esposa Jana en un pequeño apartamento. Su relación con el hijo que le queda, Ulrich, es complicada.

Jana Nielsen: La desaparición de su hijo Mads en el otoño de 1986 es el momento decisivo en la vida de Jana Nielsen. Después, vive de forma apática, escondiéndose en su casa, pero siempre dejando la puerta abierta por si acaso Mads regresara.

Mads Nielsen: El hijo perdido y el hermano desaparecido: El 9 de octubre de 1986 fue la última vez que se vio a Mads Nielsen en Winden. La ciudad estaba cubierta de posters de persona desaparecida, pero la policía nunca encontró ningún rastro. La desaparición del niño dejó una cicatriz emocional en la vida de su madre Jana y su hermano Ulrich.

Ulrich Nielsen: Trabaja como inspector de policía de Winden. Sigue sus instintos y puede ser muy temperamental, pero es un padre cariñoso con sus hijos Magnus, Martha y Mikkel. Tiene una relación tensa con su padre Tronte.

Katharina Nielsen: Es dura, no le teme a los conflictos y se mantiene de pie por sí misma: Katharina Nielsen trabaja como directora de la escuela Winden. Nunca pensó que quería hijos, pero terminó teniendo tres: Magnus, Martha y Mikkel.

Magnus Nielsen: Es el mayor de los hijos de Ulrich y Katharina. Revela que también tiene un lado sensible, especialmente después de la desaparición de su hermano pequeño, Mikkel. Magnus tiene una estrecha relación con su hermana menor, Martha, y empieza a ver a Franziska Doppler.

Martha Nielsen: La segunda de los tres hijos de Nielsen, Martha es una chica sensible a la que le encanta actuar. Fue la protagonista en la obra de teatro de la escuela. Martha tiene una relación con Bartosz Tiedemann, pero en realidad ama a otra persona: Jonas Kahnwald.

La segunda de los tres hijos de Nielsen, Martha es una chica sensible a la que le encanta actuar. Fue la protagonista en la obra de teatro de la escuela. Martha tiene una relación con Bartosz Tiedemann, pero en realidad ama a otra persona: Jonas Kahnwald. Mikkel Nielsen: El chico que viajó en el tiempo: Mikkel lleva una vida bastante normal en Winden en 2019. Hijo de Ulrich y Katharina Nielsen y el hermano pequeño de Magnus y Martha, Mikkel es conocido como un niño descarado y despreocupado que sueña con convertirse en mago. Cuando desaparece de Winden, su familia quedan fuera de sí y no pueden evitar pensar en Mads Nielsen, el hermano menor de Ulrich, quien desapareció 33 años antes.

Martha Ulrich de Dark.

Los Tiedemann

Egon Tiedemann: En 1953, el joven Egon trabaja como policía; cree en el poder del bien. Lo que le falta en su perspicacia, lo compensa con diligencia. Ama a su talentosa hija Claudia y a su esposa Doris por encima de todo. Egon no lo ve venir cuando Doris empieza a interesarse más en su nueva inquilina Agnes Nielsen.

Doris Tiedemann: Mientras su marido Egon patrulla para la policía de Winden, Doris Tiedemann vive la vida de una típica ama de casa de los años cincuenta. Se ocupa de la casa y cuida de su inteligente hija Claudia, pero no está contenta. Le falta algo en su vida.

Claudia Tiedemann: En 1986, se convierte en la primera mujer a cargo de una planta nuclear. Como mujer de carrera y madre soltera, Claudia tiene poco tiempo para los asuntos sentimentales. Ella es impaciente y estricta tanto con su anciano padre como con su tímida hija Regina.

Regina Tiedemann: Parece herida y severa; no es de extrañar, teniendo en cuenta por lo que ha pasado. En su adolescencia, es una chica pálida, tímida y con frecuencia es objeto de burlas por parte de otros estudiantes. Ella sufre bajo la dominación de su madre, Claudia. Como adulta, abre el Waldhotel Winden, pero los huéspedes dejan de venir en otoño de 2019, después de los informes de los niños desaparecidos.

Aleksander Tiedemann: Es el director de la planta nuclear, lo que lo convierte en uno de los hombres más poderosos de Winden. Parece serio y confiado, pero tiene secretos que ocultar. Está cuidando a su esposa Regina, especialmente después de descubrir que tiene cáncer. Juntos tienen un hijo, Bartosz.

Es el director de la planta nuclear, lo que lo convierte en uno de los hombres más poderosos de Winden. Parece serio y confiado, pero tiene secretos que ocultar. Está cuidando a su esposa Regina, especialmente después de descubrir que tiene cáncer. Juntos tienen un hijo, Bartosz. Bartosz Tiedemann: Es el mejor amigo de Jonas Kahnwald desde hace mucho tiempo y el único que sabe que está en tratamiento psiquiátrico. Le dice al resto de la escuela que su amigo está en un programa de intercambio francés. Durante este tiempo, Bartosz comienza a salir con Martha Nielsen.

Los Dopler

Bernd Doppler: Es quien impulso la construcción de la planta nuclear en los años 50. Vive con su esposa Greta en una casa señorial. Tienen un hijo, Helge, a quien Bernd ama por encima de todo. Se queda devastado cuando Helge desaparece.

Greta Doppler: Es una mujer conservadora y devota. En los años 50, vive con su marido Bernd Doppler y su hijo Helge en una impresionante mansión. Greta es muy crítica con Helge; no confía en él y piensa que es una persona problemática.

Helge Doppler: Es un personaje triste de principio a fin. De niño, es tímido e inseguro de sí mismo. Es un estudiante pobre y su madre, Greta, es muy dura con él. Los adolescentes de la zona lo molestan constantemente.

Peter Doppler: Es un psicoterapeuta sensible y algo inseguro. Trabajó con Jonas Kahnwald tras la muerte del padre del adolescente. Vive con su esposa Charlotte y sus hijas Franziska y Elisabeth. También cuida a su anciano padre Helge, quien sufre demencia.

Charlotte Doppler: Trabaja como jefa de policía en Winden. Es una mujer inteligente y racional que fue criada por su abuelo H.G. Tannhaus. Sus padres son Noah y Elisabeth, quien también es su hija.

Franziska Doppler: Es bailarina de ballet, sus notas en clase son perfectas y es considerada una nerd, lo que aún más sorprendente que empieza a salir con la drogadicto Magnus Nielsen.

Es bailarina de ballet, sus notas en clase son perfectas y es considerada una nerd, lo que aún más sorprendente que empieza a salir con la drogadicto Magnus Nielsen. Elisabeth Dopler: Es la hija menor de Charlotte y Peter Doppler. Es una niña segura, inteligente, que puede valerse por sí misma con su hermana mayor, Franziska.

¿Quiénes son los actores y personajes de la temporada 3 de “Dark”?

Se confirmó la participación de los siguientes actores para la tercera y última temporada:

Louis Hofmann como Jonas Kahnwald

Jördis Triebel como Katharina Nielsen

Lisa Vicari como Martha Nielsen

Mark Waschke como Noah

Andreas Pietschmann como Jonas Kahnwald adulto

Lea van Acken como la chica del futuro que libera a Jonas

Karoline Eichhorn como Charlotte Doppler

Maja Schöne como Hannah Kahnwald

Oliver Masucci como Ulrich Nielsen

Moritz Jahn como Magnus Nielsen

Paul Lux como Bartosz Tiedemann

Gina Stiebitz como Franziska Doppler

Carlotta von Falkenhayn como Elisabeth Doppler

Winfried Glatzeder como Ulrich Nielsen de anciano

Sebastian Hülk como Egon Tiedemann de adulto

Nele Trebs como Katharina Nielsen de adolescente

Además, el ingreso de:

Barbara Nusse

Hans Diehl

Jakob Diehl

Nina Kronjager

Sammy Scheuritzel

Axel Werner

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 3 de “Dark”?

Al igual que la segunda entrega, la última temporada de “Dark” contará con 8 episodios. Estos se filmaron en junio de 2019 en la ciudad de Berlín y sus alrededores.

“¡Y es oficial! Estamos trabajando en la temporada 3 de “Dark”. Es el ciclo final de este gran viaje. Siempre tuvimos tres temporadas en mente cuando desarrollamos “Dark” y nos complace decirles que comenzaremos a rodar la tercera y última temporada en 4 semanas para que podamos entregarla el año que viene. ¡Gracias Netflix por confiar en nosotros! ¡Gracias a todos los fans de “Dark”! ¡Son fabulosos!”, escribió a mediados del año pasado, Baran Bo Odar, el co-creador de la serie en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son los títulos de los 8 episodios de “Dark”?

Episodio 1-Temporada 3: Déjà vu

Episodio 2- Temporada 3: Los sobrevivientes

Episodio 3- Temporada 3: Adam y Eva

Episodio 4- Temporada 3: El origen

Episodio 5- Temporada 3: Vida y Muerte

Episodio 6- Temporada 3: Luz y Oscuridad.

Episodio 7-Temporada 3: Entre

Episodio 8-Temporada 3: Paraíso

¿Qué misterios podrían ser confirmadas o descartados en la temporada 3 de “Dark”?

Hay muchas teorías que circulan en las redes sociales, incluso, algunas se han basado en las fotografías de rodaje que el creador de “Dark”, Baran Bo Odar, sube en su cuenta de Instagram.

¿Adam es Mikkel?

Aunque en los últimos episodios de la temporada 2 de “Dark”, se da a conocer que Adam es Jonas, para muchos fanáticos esto no sería así. La teoría que circula es que Mikkel / Michael se convertiría en el líder de Sic Mundus. ¿Las razones? El cuadro que pintaba Michael está completo en las imágenes de la temporada 2, algo que no tendría sentido ya que cuando estaba a punto de suicidarse el cuadro no se encontraba así. Otro motivo es la escena de la temporada 1 donde un Michael manchado de negro, color de la partícula de Dios, se le aparece a Jonas en medio del bosque. Y la cereza del pastel: Una marca de soga en el cuello de Mikkel, al igual que la de Adam, y un gorro del mismo estilo que usaba el pequeño antes de perderse en el pueblo de Winden.

¿Hannah es la mujer que murió ahogada en el lago de Winden?

En el sexto episodio de la segunda temporada, Bartosz le cuenta a Martha sobre una mujer que murió ahogada en el lago de Winden. Él relata que dicha persona “arrastra a las personas cuando tiene hambre”. Pero, ¿por qué Hannah podría ser esta mujer? Pues cuando viaja en el tiempo y en el último tráiler de “Dark” se ve que ella posee una vieja medalla de San Cristóbal, el protector de los viajeros, este mismo colgante sería encontrado por Jonas y Martha cerca del lago.

¿Aleksander Tiedemann es un viajero del tiempo?

Se sabe muy poco del pasado de este personaje. En la segunda temporada de “Dark”, queda en evidencia que esconde algo, ya que toma el apellido de su esposa Regina. Algunas teorías hablan que podría ser el hijo de Hannah, quien viajó con una maquina del tiempo a 1954.

¿Se resolverán todos los misterios en la temporada 3 de Dark?

En entrevista para el medio argentino Télam, Jantje Friese, co-creadora de “Dark”, detalló que “muchas de las incógnitas de la serie serán respondidas y los nudos en el cerebro van a ser desatados. Creo que al ver cómo todo llega a su fin será una experiencia muy emotiva”.

“Especialmente, para una serie de misterio como ‘Dark’, existe una responsabilidad de atar todos los cabos sueltos, pero al mismo tiempo se quiere crear la posibilidad de que el programa siga viviendo después del último episodio. Entonces es bueno dejar algún pequeño misterio y elementos abiertos para que el público pueda volver, revisitar la historia, intentar descifrarla”, añadió.

¿Qué es lo que dice la crítica de la temporada 3 de “Dark”?

“Crees que has visto la mejor actuación de un elenco, ¿verdad? Sí, mira la tercera temporada y piensa de nuevo. (...) Además de todo eso, creo que la forma en que Odar reúne el diseño de producción, el diseño del escenario, el maquillaje, el diseño de vestuario y la cinematografía también debe ser elogiada”. Pramit Chatterjee, de Masable

“Algunos momentos de la historia no llegan con el impacto de temporadas anteriores, pero cerrar sus brechas de información y llevar sus ideas expansivas a una conclusión satisfactoria y emocional son sus principales intenciones, y lo hace muy bien”. Kevin Lever, de Tell-Tale.

“No cabe duda de que la recordarán entre las obras más cautivadoras que han visto en su vida”. César Noragueda de Hipertextual.

“”Dark” ha conservado hasta el final su tenebrosidad, sus embrollos y su buena manera de tratar los personajes”.Francisco J. Tejeda White , de Moviementarios.

, de “Es ciencia ficción en su forma más fascinante, más confusa y más estimulante, y todo se convierte en una pieza de televisión verdaderamente irresistible”.Patrick Cremona, de Radio Time.

¿Cuáles son las frases más recordadas de Dark?

“La pregunta no es cómo, sino cuándo”.

“El final es el principio. Y el principio es el fin”.

“Futuro. Pasado. Presente. Como un bucle interminable, todo está entrelazado”.

“El ciclo final comienza pronto”.

“La pregunta no es de qué época, sino de qué mundo”

