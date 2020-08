Una de las mayores características de Pokémon GO es que se trata de un juego de la categoría “free to play”. Eso quiere decir que no cuesta jugarlo —que los jugadores no pagamos por tener derecho a usar una cuenta— sino que dentro de este hay algunos micropagos que podemos hacer. Uno de estos es el que se hace para tener más ‘pokémonedas’ (la divisa del mundo Pokémon). Aquí te enseñamos un par de formas para conseguirlas sin gastar un centavo.

Aclaremos que no hay un truco, tal y como algunas páginas web de dudosa procedencia ofrecen a los usuarios del juego de Niantic. Ya que cualquier promesa de “miles de ‘pokémonedas’ en tan solo un clic”, podrían terminar en un indeseable ‘baneo’ de la plataforma.

Usando el propio juego es posible acumular monedas sin tener que efectuar un pago. Lo que sí hay que tener claro que Pokémon GO establece un límite diario según el tipo de mecanismo que se utilice para obtener las ansiadas ‘pokémonedas'.

Quienes quieren comprar pokémonedas, las pueden conseguir en la tienda del juego, hay seis paquetes diferentes. El más pequeño es el de 100 monedas a S/1,90, le sigue el paquete de 550 a S/16,90; luego está el de 1.200 pokémonedas a S/32,90; de ahí el de 2.500 a S/64,90; uno de 5.200 a S/129,90 y el más grande de todos, el paquete de 14.500 monedas por S/329,90.

Pero si no quieres gastar ni un centavo en conseguir pokémonedas, aún hay una alternativa: los gimnasios pokémon. Al ganar en un gimnasio y defenderlo con uno de tus pokémon al frente, puedes ganar una pokémoneda cada 10 minutos.

Eso quiere decir, que si consigues mantener a tu pokémon por al menos una hora podrás tener 6 pokémonedas. Niantic ha puesto un límite diario para esta forma de obtención y es un tope de 50 monedas diarias. Por lo que podrías ganar en más de un gimnasio al día y hacerlos tu fuente de monedas en Pokémon GO.

Nuevo sistema de pokémonedas en Pokémon GO

En Australia, Niantic empezó a implementar un nuevo sistema para obtener pokémonedas sin salir de casa. Se trata de completar misiones que aparecen en la pestaña “Hoy”, en este caso se puede ganar hasta 20 monedas al día sin salir de casa. Entre las tareas que piden realizar están:

Transfiere un pokémon.

Haz un buen lanzamiento.

Haz un lanzamiento excelente.

Usa una baya para capturar un pokémon.

Evoluciona un pokémon.

Un estudio de Niantic analizó que los usuarios “están recibiendo más pokémonedas gratis que nunca”. Tras registrar el éxito de este sistema, Pokémon GO amplió su prueba e incluyó a los usuarios residentes en Alemania, Nueva Zelanda y Taiwán. Aún no se sabe cuándo se extenderá a más regiones.

