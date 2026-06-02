Las frutas ocupan un lugar fundamental dentro de una alimentación saludable gracias a su aporte de vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes que favorecen distintas funciones del organismo. Su consumo habitual está asociado a una mejor nutrición, una adecuada hidratación y la prevención de diversos problemas de salud. Sin embargo, entre la amplia variedad de frutas disponibles existe una que ha logrado destacar por encima de muchas de las más consumidas en el mundo. Su perfil nutricional ha despertado el interés de especialistas e investigadores debido a la concentración de nutrientes y sustancias beneficiosas que contiene, convirtiéndola en una de las alternativas más completas para incorporar a la dieta diaria. Su combinación de vitaminas, grasas saludables, minerales y otros compuestos esenciales le ha permitido ganar protagonismo en diversos estudios relacionados con la alimentación y el bienestar. A continuación, te contamos qué fruta es, cuáles son sus principales beneficios para la salud y por qué cada vez más expertos recomiendan incluirla de forma regular en la alimentación.

¿Cuál es la mejor fruta para tu organismo? Expertos tienen una respuesta inesperada

Detrás de su pequeño tamaño se encuentra una de las frutas más valoradas por los especialistas en nutrición. El kiwi, originario de Asia y perteneciente a la familia de las actinidiáceas, destaca por su extraordinario aporte de vitamina C, llegando incluso a superar a frutas tan populares como la naranja en la concentración de este nutriente.

Su historia se remonta a antiguos territorios de China, donde crecía de forma silvestre antes de expandirse progresivamente hacia distintos mercados internacionales. Con el paso de los años, se ha convertido en una de las frutas más apreciadas por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la alimentación.

Más allá de su característica forma ovalada y su cáscara cubierta de finas fibras, el kiwi sobresale por su contenido de antioxidantes y otros compuestos que contribuyen al bienestar del organismo. Entre las variedades más conocidas se encuentran Kaquiara II y MG-6, cuyos diferentes periodos de cosecha permiten que esta fruta esté disponible en diversas épocas del año.

La disponibilidad del kiwi en el mercado varía según la variedad y su lugar de procedencia. Algunas cosechas alcanzan su punto óptimo de maduración durante el invierno y se mantienen en circulación hasta mayo, mientras que otras, provenientes de Nueva Zelanda, suelen llegar a los mercados entre finales de mayo y principios de noviembre, garantizando así su presencia durante gran parte del año.

¿Qué más debes saber sobre el kiwi?

En términos nutricionales, el Kiwi destaca por su aporte de fibra insoluble, componente que favorece el funcionamiento digestivo y contribuye al equilibrio del organismo. Además, contiene una presencia moderada de azúcares naturales, lo que le permite aportar energía de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable.

Especialistas en nutrición señalan también que el consumo de una pieza mediana puede cubrir gran parte de los requerimientos diarios de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y mantener el adecuado funcionamiento celular.

Otro de los aspectos más valorados de esta fruta es su capacidad antioxidante, ya que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo. A ello se suma la presencia de actidina, una enzima natural que facilita la digestión de proteínas y favorece el proceso digestivo.

Todos los beneficios del wiki en la salud

Disminución de la absorción de grasas de los alimentos a nivel intestinal que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Mejora el funcionamiento intestinal y aumenta la retención de agua en las heces.

Promueve el relajamiento de las arterias y elimina el exceso de sodio del organismo.

Prolonga la saciedad a lo largo del día mediante el tiempo de digestión de los alimentos en el estómago.

Ayuda en la producción de una proteína importante que se encarga de fijar el calcio en los huesos.

Evita el surgimiento de gripes y alergias a través de los nutrientes que protegen las células del sistema inmune contra los radicales libres.

Ayuda a combatir la anemia.

Mejoramiento de las contracciones del músculo.