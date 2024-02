Atención, estudiante. Si eres uno de los preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2024, deberás postular a la Etapa de Selección del concurso para seguir compitiendo por una de las 10.000 becas integrales que se entregarán este año, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Esta etapa se divide en dos momentos u oportunidades para que tengas más posibilidades de ganar y acceder a una educación superior de calidad con todos los gastos pagados por el Estado peruano.

Este viernes 1 de marzo, a las 11.59 p. m., concluirá el plazo para la postulación a la primera oportunidad o momento del concurso, en el que se otorgarán las primeras 4.000 becas de la actual convocatoria.

Todo el proceso es gratuito y virtual por la página web de la convocatoria: www.pronabec.gob.pe/beca-18. Sin embargo, es importante que no esperes el último momento para postular. Debes tener todos tus documentos listos y hacerlo con anticipación.

Requisitos

1. Haber ingresado a una institución de educación superior (IES), sede y programa de estudio elegibles para el concurso. La lista completa puedes revisarla en la página web mencionada líneas arriba.

2. Debes participar del proceso de admisión a esa IES, alcanzar vacante y, con tu constancia de ingreso, postular al concurso. La constancia se debe otorgar en un proceso de admisión ordinario y debe contener obligatoriamente la siguiente información:

-Nombre de la IES, sede y programa de estudios elegibles, que indique que la modalidad de estudios es presencial

-Datos personales del postulante

-Semestre de inicio de estudios (2024-I o 2024-II)

-Firma y/o sello de autoridad competente de la IES

3. Haber culminado el nivel de secundaria en la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE). Para acreditar este requisito deberás presentar tu Certificado Oficial de Estudios Digital o Certificado Oficial de Estudios escaneado (por ambos lados) y visado. Para el caso de EBR, también podrás presentar la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA).

4. Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria: tercio superior, para las modalidades Ordinaria, Huallaga y Vraem; medio superior, para las modalidades Protección, CNA y PA, EIB y FF. AA., y una nota mínima de 12 para la modalidad Repared.

5. Si postulas a la modalidad Ordinaria, deberás acreditar la condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Beneficios de la beca

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula y pensión de estudios

Movilidad local, alimentación y alojamiento (cobertura alcanza durante el periodo vacacional)

Materiales de estudio, útiles de escritorio

Vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial

Idioma inglés (solo para estudios universitarios cuando no forme parte de la malla curricular)

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

Obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES

Transporte interprovincial (para becarios que se tengan que trasladar hacia la provincia donde cursarán estudios)

Acompañamiento integral durante toda la carrera

Nivelación académica (si es que es parte integral de la malla curricular o plan de estudios)

Ten en cuenta que como preseleccionado también tienes otros beneficios, como el acceso a la Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO) (https://pao.pronabec.gob.pe), que te ofrece contenidos académicos, de orientación vocacional e información de las instituciones de educación superior.

¿Qué pasa si no logré postular o ganar?

Si es que no lograste postular a la primera oportunidad, o postulaste, pero resultaste no seleccionado o no apto, o decidiste no aceptar la beca por diversos motivos, aún tienes una segunda oportunidad para hacerlo. Este segundo momento de la Etapa de Selección de Beca 18-2024 ofrecerá las 6.000 becas integrales restantes. El plazo para postular iniciará el 1 de abril y terminará el 2 de mayo.

Los requisitos, beneficios y otras características son los mismas para ambos momentos del concurso. Es necesario tener en cuenta que Pronabec ya no tomará un examen nacional, esto fue solo en la Etapa de Preselección. Tampoco hay un puntaje mínimo para ganar la beca, la selección de ganadores será por modalidad de postulación y en estricto orden de mérito. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el 0.5 % del número total de becas se otorgarán a quienes hayan acreditado discapacidad.

¡Esta es tu oportunidad! Lee detenidamente las bases de la convocatoria, visita la página del concurso www.pronabec.gob.pe/beca-18 y sigue atento tu proceso.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribir al canal de Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC, llamar a la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.

