¿Cómo hizo una mujer para robar un iPhone 14 con cable antirrobo?

Hace poco, a través de las redes sociales se viralizó un estremecedor robo llevado a cabo por una mujer en una tienda de Apple. La delincuente logró romper con la ayuda de sus dientes el cable de seguridad que tenía conectado al Iphone 14. El video fue captado por las cámaras de seguridad en China.

¿CÓMO LOGRÓ UNA MUJER ROBAR UN IPHONE 14?

Miembros de seguridad de una Apple Store en China lograron capturar a una mujer que previamente había sustraido un iPhone 14 Plus que se encontraba en un mostrador de la tienda. El video fue registrado por las cámaras de vigilancia del local, por lo que se ve a la delincuente rompiendo el cable con la ayuda de los dientes.

El hecho delictivo sucedió en el Apple Store de Fuzhou, la capital de la provincia china de Fujian. En el video recogido por el sistema de vigilancia se puede ver a una mujer que ha sido identificada como Qiu Mou, frente a la repisa de exhibición y probando el móvil inteligente. Desde que sucedió el hurto, la alarma antirrobo que se encontraba en la tienda se activó, pero la persona encargada de vender estaba atendiendo a otros clientes y decidió apagar la alarma tras no hallar nada fuera de lo común.

Según información de la policía, el modelo del móvil que sustrajo la mujer fue un iPhone 14 Plus, que cuesta casi 7.000 yuanes (unos 960 dólares) en China. El vendedor no dudo en llamar a la policía cuando supo que el teléfono ya no estaba en su sitio. Tras varios minutos, la policía detuvo a la mujer, quien ya estaba en su casa y ni siquiera pudo usar su teléfono móvil.

Por último, Qiu en su descargo, dijo a la policía que hace meses había perdido su teléfono móvil, por lo que decidió acudir a la tienda a adquirir uno nuevo, pero después de ver el precio, pensó que era demasiado caro y optó por robarlo.

¿DE QUÉ MATERIAL ESTA HECHO EL CABLE DE SEGURIDAD?

El cable de seguridad que usan los teléfonos en las tiendas es de material acero inoxidable o acero galvanizado; que son resistentes a la oxidación y la corrosión, y lo suficientemente fuertes para evitar que el teléfono sea robado.

Este cable tiene un diámetro entre 1 y 2 milímetros, y una longitud de entre 1 y 2 metros. En una parte del cable hay un gancho que está sujetado al teléfono, y en el otro una placa que se fija a la superficie de la tienda. Esta extensión esta cubierta por una funda de plástico o goma, que ayuda a proteger de los golpes y arañazos. Algunos cables también tienen un sistema de alarma que se activa si alguien intenta cortar o romper el cable.