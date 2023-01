Gareth Bale le dijo adiós al fútbol profesional. El histórico jugador galés, de gran paso por el Real Madrid, sorprendió al mundo del fútbol y, con un sentido mensaje por redes sociales, hizo oficial su retiro de las canchas tan solo con 33 años de edad.

MIRA AQUÍ: Qué se conoce sobre el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026

Cabe resaltar que Bale había participado con Gales del último Mundial disputado en Qatar 2022. Además, su último equipo fue Los Angeles F. C. de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Gareth Bale se retira del fútbol: ¿cómo fue su sentido mensaje de despedida?

“A mi familia galesa

Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con diferencia, la más dura de mi carrera.

¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra.

Mi viaje en el escenario internacional es uno que ha cambiado no solo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes.

Compartí vestuario con muchachos que se convirtieron en hermanos y personal de trastienda que se convirtió en familia, jugué para los entrenadores más increíbles y sentí el apoyo y el amor eternos de los fanáticos más dedicados del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este viaje conmigo.

Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito”.

¿En qué equipos jugó Gareth Bale durante su carrera?

-Southampton F. C. (2005-2007)

-Tottenham Hotspur F. C. (2007-2013) - (2020-2021)

-Real Madrid C. F. (2013-2020)

-Los Angeles F. C. (2022)