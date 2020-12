Kylie Jenner se ha convertido en una de las hermanas más populares del clan Kardashian. Desde que lanzó su firma de maquillaje ‘Kylie Cosmetics’, la veinteañera no ha parado de acumular éxitos. Esta semana, la menor de la famosa familia estadounidense se posicionó como la celebridad mejor pagada del 2020, según la revista Forbes.

La celebridad ocupa el primer lugar del listado con unas ganancias estimadas en 590 millones de dólares; seguida de- nada más y nada menos- su cuñado Kanye West, con 170 millones de dólares. El reconocimiento llega gracias a la venta del 51 por ciento de las acciones de su firma a la empresa Coty Inc. Aunque la revista informó que Jenner exageró el tamaño de su negocio a lo largo de los años, el dinero ganado fue real y sigue considerándose uno de los retiros más grandes hechos por celebridades.

Pero Jenner no se ha convertido en multimillonaria de la noche a la mañana. Aunque la joven de 23 años inició su carrera en el reality familiar ‘Keeping up with the Kardashians’, lo cierto es que su despegue se dio con su compañía. Su firma inició en el 2015 con 150 mil dólares como inversión, y ahora es una empresa valorizada en 900 millones de dólares con más de 400 productos de belleza y cosmética.

Además, la celebridad se ha convertido en un ícono en redes sociales con más de 203 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

