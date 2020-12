Desde que Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, decidieron mudarse a Estados Unidos y dejar la corona británica atrás, poco hemos visto de la llamada duquesa de Sussex. Hace unas semanas, descubrimos que Markle sufrió un aborto natural durante su segundo embarazo y ahora, la hemos vuelto a ver en televisión durante un homenaje a los héroes anónimos de la lucha contra el coronavirus en este caótico 2020.

En un video para CNN, la duquesa de Sussex felicita a todas las personas que han estado luchando contra la pandemia desde el sector de salud, alimentación y otros. Se trata del especial anual de la cadena, Heroes: An All-Star Tribute. “Frente a una devastadora realidad, también hemos visto el poder del espíritu humano y de las encomiables formas en las que las comunidades responden en tiempos difíciles”, dice Markle en el clip compartido en redes sociales. “Y nos han enseñado, a todos nosotros, que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos unimos, tenemos el poder para recordarle a alguien que hay esperanza y que estaremos bien”, agrega.

Más allá de su mensaje, nostálgico y lleno de agradecimiento, el look de la roya se la ha llevado toda la atención. Desde que la pareja se retiró de la casa británica, lo cierto es que la aparición mediática de ambos de ha reducido. Asimismo, las veces que hemos visto a Markle ha sido con un look mucho más informal y relajado, lejos de los estilismos a lo que nos tenía acostumbradas cuando vivía en el Reino Unido. Sin embargo, su look elegido para el homenaje de CNN nos ha hecho recordar a aquellos días.

Muy al estilo de Kate Middleton, Markle ha lucido una blusa en color rosa pálido con un lazo a la altura del cuello. Para complementar, una coleta baja con mechones sueltos; uno de sus peinados más característicos. En cuanto al maquillaje, ha optado por resaltar los labios con un tono uva.