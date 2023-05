El fondo del mar guarda misterios sobre lo desconocido, especialmente porque hay muchas especies marinas que aún no han sido exploradas. Gracias al internet, se han conocido diversos momentos que han sido registrados por un aparato móvil o un equipo de filmación.

Dicho esto, en las redes sociales, exactamente en Twitter, se ha vuelto viral un vídeo en el que se muestra a un animal acuático actuar como un perrito hambriento con un buceador. El protagonista es el pez kobudai, un habitante marino de apariencia curiosa.

El video que ha sido compartido una infinidad de veces y reproducido miles de ocasiones, muestra a un ejemplar de esta especie observando atentamente a un buceador, quien debe alejarlo constantemente.

El buceador comienza a abrir una caracola para darle de comer al animal acuático, que espera con hambre como si fuera un perro doméstico. El hombre logra sacar la carne del molusco para darle de comer al pez.

El particular aspecto del animal marino y su curioso comportamiento fue lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. “Mi psicólogo: el pez cuñao no existe, no puede hacerte daño. El pez cuñao...”, “parece un mero espectador” y “mi perro cada vez que entro a la cocina” fueron algunos de los comentarios más populares.

**mi psicólogo**: el pez cuñao no existe, no puede hacerte daño.



**el pez cuñao**:👇🏻

pic.twitter.com/mwgGPkU6xI — ChocolateSexy (@fenixzintas) May 26, 2023

¿Quién es el pez kobudai?

El pez kobudai habita en los mares de Japón, Corea del Sur y Mar de China Meridional. Su funcionamiento biológico es muy peculiar, debido a que cambia de sexo. En este último punto, debemos decir que todos los kobudai nacen como hembras, pero crecen lo necesario, cerca de los diez años, se alejan de su zona habitual para ubicarse en una cueva o cavidad que encuentren. Tiempo después, salen de su escondite ya convertidos en machos. El cambio de género lo convierte en una especie más agresiva y regresan a su lugar de donde salió para enfrentarse al macho dominante que encuentre y reemplazarle, según recoge 20 minutos.

Un dato no menor es que el 2% de las especies de peces muestran algún tipo de hermafroditismo. Cuenta con más de 500 especies diferentes en todo el mundo. Otros ejemplos son el pez payaso, el caribeño lábrido de cabeza azul, el bacalao azul de Nueva Zelanda y, el más radical, el kobudai, con una cara que solo una madre podría amar.

Esta última especia marina ya se había hecho conocida en la televisión en el programa Planeta Azul II, producido por la BBC. El equipo de investigación submarina viajó a Japón en 2016, donde realizaron la filmación al animal marino en mención.

Expertos determinaron que si un pez individual puede reproducirse como hembra en la primera parte de su vida, podrá continuar su reproducción como macho después. Además, duplica su producción reproductiva. Esto debido que, el cambiar de sexo podría maximizar las posibilidades de transmitir genes, siempre y cuando las circunstancias ambientales o sociales cambien.

En este programa de televisíon, millones de televidentes fueron testigos del dramático cambio que sufre un kobudai hembra con tan solo diez años. El capítulo muestra la transformación de hembra a macho, generando algunos cambios en su aspecto físico. El nuevo kobudai macho emerge de su guarida más grande, con una frente amplia y bulbosa, una actitud agresiva y con testículos.