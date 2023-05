En el año 2020 fue estrenado la película “2 corazones”, una cinta de corte drama romántico protagonizado por Jacob Elordi y Adán Canto, cuya trama incursiona la importancia sobre la donación de órganos y la esperanza en la vida.

A pesar de su interesente historia, la película no tuvo éxito en su año de estreno, puesto que tuvo una crítica bastante dura y su recaudación no fue muy buena, ya que fue afectada por la pandemia del coronavirus, cuando el público evitaba ir a las salas de cine.

Tres años después, “2 corazones” buscó su revancha y recientemente ha estado disponible en la plataforma de Netflix. En corto tiempo, la cinta se ha convertido en una de las más populares para los suscriptores, quienes por sus continuas reproducciones la han catapultado hasta el top 10 de las películas más vistas de la temporada.

La historia de la cinta ha sido tan intrigante que los espectadores se han preguntado cuál es la verdadera historia detrás de la ficción, ya que está basada en hechos reales.

¿Cuál es la historia real detrás de la película “2 corazones”?

La historia está basada principalmente en el amor y la esperanza, tanto así que parece que la trama haya sido sacada de una novela. Lo que muchos no saben es que la historia está basada en la vida de Jorge Bacardí y Christopher Gregory. Ambos fueron tomados de inspiración del libro “All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope” (“Todos mis mañanas: una historia de tragedia, transplante y esperanza”).

Es necesario mencionar que, Jorge es miembro de la familia propietaria de la línea de bebidas alcohólicas Bacardí. Aunque esto no es un aspecto que determine el desarrollo de la historia.

En la película, Chris muere de un aneurisma cerebral a los 19 años. Tras este fatídicio hecho, sus órganos son donados a seis personas de distintos lugares. Antes de fallecer, Chris habría consentido que estos sean repartidos y uno de los beneficiados fue Jorge.

La historia paralela de Jorge es muy similar. Un diagnóstico médico reveló que Bacardí tenía fibrosis quística, cuando en realidad poseía una inusual condición genética de nombre discinesia ciliar primaria. Por este motivo, necesitaba someterse a un doble trasplante de pulmón si quería sobrevivir. En 2008, recibe un doble trasplante de pulmón gracias a los órganos donados por Chris. Con ello, consiguió tener una segunda oportunidad en la vida a sus 64 años.

¿Cómo es la vida de los protagonistas?

Tras recibir la donación por parte de Chris, Jorge vivió más de una década luego del trasplante de órganos, cuando su esperanza de vida era mínima. En homenaje a la acción desinteresada de Chris, se creó Gabriel House of Care, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas en la lista de espera de trasplantes.

Jorge Bacardí compartió su experiencia e inspiró a muchas personas a la donación de sus órganos. Él y su esposa Leslie formaron parte de la realización de la película, pero falleció meses antes de su estreno en 2009.

Por otra parte, Chris falleció muy joven, asistía a la universidad, no estaba casado y tampoco tenía hijos. En la película se muestra un ‘clip’ del matrimonio de Chris y Sam, además muestra a ambos criando a un niño. Nada de esto ocurrió y parecería ser un sueño que él tenía antes de morir, pero que nunca se pudo cumplir.