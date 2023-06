Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más populares en el país, ya que se ha ganado el corazón de las personas debido a las inigualables voces de sus cantantes femeninas.

En esta nota te contaremos los requisitos que deben tener las personas que desean formar parte de la reconocida agrupación proveniente del norte del país.

¿Cuál es el principal requisito para pertenecer a Corazón Serrano?

Edwin Guerrero, uno de los dueños de la orquesta, reveló en una entrevista uno de los principales requisitos que deben tener las cantantes que deseen formar parte de su agrupación.

Según indicó, las cantantes deben tener ‘ángel’ y sentimiento al cantar, ya que las técnicas de canto se pueden ir aprendiendo en el camino.

“Buscamos el timbre de voz, que tenga ángel, que interprete la canción diferente. Si no tiene experiencia o técnica vocal, eso lo puede aprender, pero el sentimiento no lo aprendes”, expresó.

¿Alguna cantante no pasó casting en Corazón Serrano?

Durante una entrevista con el canal de Carlos Orozco, Susana Alvarado confesó que nunca realizó ningún casting para pertenecer a la agrupación.

La artista indicó que en un inicio no tenía intenciones de ser parte de la agrupación, sino que postuló a otra y terminó siendo contactada por Lorenzo Guerrero Neira.

“Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción “No eres único”. Empecé a cantar y, dentro de mí, pensé ‘la jo***’, pero cuando estaba yendo a mi casa, don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada, que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho”, dijo Susana.