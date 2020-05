Los efectos de coronavirus también se sienten en el bolsillo de las mayorías, mientras millones de trabajadores se han visto obligados a parar para así cuidar sus vidas y la de su familia. Esta realidad se vive en todo el mundo, pero especialmente en el epicentro de la pandemia, Estados Unidos. En este país se han aplicado varios tipos de ayuda, una de estas son los “Pagos por impacto económico”, sin embargo algunos solicitantes podrían verse privados de ello por deudas.

El monto promedio de este estímulo es de US$1.200, para poder tenerlo hay que pasar toda una serie de requisitos. Según estos es posible recibir más o hasta el doble del monto inicial. Todo radica en tu realidad, tus datos y en la declaración de impuestos anuales y el monto total que vayas a declarar.

Este dinero se entrega mediante un cheque o depósito, llega gracias que el Senado estadounidense aprobó el pasado 25 de marzo el mayor estímulo económico de la historia moderna de Estados Unidos. El valor de esta operación ascendió a US$ 2 billones. De este monto se define, según la norma, que cada estadounidense en situación de pobreza recibirá US$1.200; si se encuentra casado, si está en pareja recibirá US$2.400 y además por cada hijo menor de 17 años, se sumarán US$500 adicionales.

Se estima que el 90% de estadounidenses con elegibles para recibir estas ayudas económicas. A mediados de abril, unos 80 millones de personas recibieron sus pagos de estímulo económico por el coronavirus. Cabe destacar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que no embargará cheques de estímulo para cobrar impuestos atrasados.

¿En qué casos sí se retendrá el cheque por coronavirus?

EL IRS remarcó que retendrá el pago solo a quienes deban la manutención de sus hijos. Los estados deben reportar a las personas deudoras de este rubro ante el Treasury Offset Program (TOP, Programa de deducciones del Departamento del Tesoro —en inglés—), quien se ocupa de cobrar las deudas estatales y federales aparte de las deudas de impuestos sobre los ingresos.

Esta medida se encuentra amparada por la ley CARES, la cual autoriza los “Pagos por impacto económico” por la pandemia de coronavirus. Ya que el espíritu de esta ley es el de beneficiar a quienes menos tienen, le permite al TOP cobrar pagos atrasados de manutención de hijos. Es así que el TOP puede quedarse con todo el monto de tu cheque de estímulo hasta la cantidad que adeudas.

Otro caso igual de drástico es el que se da con las deudas bancarias. Si tienes una cuenta sobregirada, el banco puede tomar lo que le debes de tu pago de estímulo. Algunos bancos grandes, como Bank of America y Wells Fargo, han señalado que no lo realizarán este cobro, pero otros bancos sí podrían hacerlo ( ya que no hay ningún instrumento legal que los detenga).

