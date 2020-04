Estados Unidos se convirtió en el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Ya son más de 5 mil muertos por COVID-19, siendo la ciudad de Nueva York la más afectada al registrarse más de 51 mil casos de infectados y 2.400 fallecidos.

Ni las proyecciones de la propia Casa Blanca son alentadoras: han previsto que las muertes de estadounidenses podrían llegar a más de dos millones. Esto está relacionada a la tardía reacción de Donald Trump y distintos gobernadores de Estados Unidos que se opusieron a acciones como el toque de queda o cuarentena para frenar la expansión de la epidemia.

Hospitales al límite

Los ciudadanos de la Gran Manzana viven sus horas más inciertas, ya que este virus ha puesto a prueba el sistema sanitario de este popular destino. Según reportes, los hospitales cada vez se están quedando con menos equipos de protección y ventiladores para los pacientes.

En declaraciones a la agencia EFE, el gobernador Andrew Cuomo, detalló que se necesitarían más de 110 mil camas para afrontar este momento y así lograr que todas las personas hospitalizadas por la pandemia puedan ser atendidas.

Se han instalado hospitales de campaña en puntos como el Central Park, el Centro Nacional de Tennis Billie Jean y en la terminal de ferries de Brooklyn. La finalidad es una: llegar a atender a todos los contagiados por el coronavirus en Nueva York, y ayudar a los centros de salud saturados.

Volunteers from the International Christian relief organization Samaritans Purse set up an Emergency Field Hospital for patients suffering from the coronavirus in Central Park across Fifth Avenue from Mt. Sinai Hospital on March 31, 2020 in New York. - The number of deaths in the United States from coronavirus has surpassed those reported by China, where the pandemic began in December, according to a toll published on March 31, 2020 by Johns Hopkins University. There have been 3,415 deaths in the US from the virus, the Baltimore-based university said, more than the 3,309 reported officially in China. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Estados en confinamiento

De los 50 estados que conforman Estados Unidos, 36 ya han acatado órdenes de confinamiento en casa. Es decir, cuarentena total: solo tienen permitido salir para conseguir alimentos o medicinas.

“El impacto económico va a ser catastrófico. Después del 11S, partes del bajo Manhattan fueron cerradas durante meses, pero eso fue solo una pequeña porción de la ciudad. El resto de la urbe continuó funcionando, a pesar de que, evidentemente, la gente estaba muy triste por los ataques”, comentó a EFE la economista Nicole Gelinas, del centro Manhattan Institute.

Un cartel cuelga en un parque con vistas al horizonte de Manhattan, en el que pide respetar la distancia social por el coronavirus. (Foto: AFP/Zinyange Auntony)

Medidas en Nueva York

Desde el domingo 22 de marzo, el gobernador Andrew Cuomo dispuso el cierre de todos los negocios no esenciales, así como la prohibición de que las personas se congreguen en grupos. La multa por no acatar el aislamiento social va desde los 250 hasta 500 dólares. La medida irá hasta el 30 de abril, pero aún no se confirmado si se incrementarán los días. Las autoridades buscan que los habitantes entiendan que al permanecer en sus casas se podrá contrarrestar la pandemia.

“No quiero multar a la gente cuando hay tantos que está pasando por problemas económicos, pero si no han recibido el mensaje por ahora, y no lo captan cuando un oficial de cumplimiento los está mirando a la cara, esa persona -entonces- merece la multa, así que vamos a proceder con eso”, explicó Cuomo en conferencia de prensa.

Coronavirus: Rusia envía un avión con ayuda humanitaria a EE.UU. por Covid-19

Coronavirus: Rusia envía un avión con ayuda humanitaria a EEUU por Covid-19

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.