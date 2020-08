La pandemia por el nuevo coronavirus sigue causando miles de muertes en todo el mundo y, pese a las medidas adoptadas por las autoridades, parece ser incontrolable.

Por tal motivo, se ha recomendado a la población utilizar las mascarillas para evitar que el número de contagios crezca desmedidamente.

Perú se ubica en el sexto lugar de los países con más casos de Covid-19 en el mundo y en los últimos días se comentó sobre el uso de las mascarillas.

¿Se debe utilizar mascarilla dentro de la casa?

Sobre el particular se refirió el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, quien consideró que la mascarilla debe utilizarse también en el interior de los hogares, para evitar que este mortal virus se propague en el seno familiar.

Esto porque cuando un miembro de la familia sale de casa por obligaciones laborales o afines, puede llevar a su hogar al virus y perjudicar a sus parientes.

“Una cosa es la que usas en la calle, llegas, te lo sacas adecuadamente, según el protocolo, lo guardas y ya está. En la casa, es preferible usar una mascarilla para que circules dentro y cuando estás comiendo te bajas la mascarilla y no hablas”, dijo en entrevista con ATV.

Además, compartió un pensamiento que puede ser beneficioso en la convivencia con el virus.

“Parte de la estrategia es suponer que tenemos la enfermedad. Hay que extremar las medidas, no estamos haciendo cuarentena, combatiendo casa por casa, estamos apostando por esta otra estrategia. No es exagerado usar una mascarilla al interno de la casa”, agregó.

¿Cuáles son los tipos de mascarillas?

En la comunidad médica, las mascarillas pueden agruparse en tres categorías: las higiénicas, las quirúrgicas y las de alta eficacia.

Las primeras son desechables y de un solo uso; mientras que las segundas están pensadas para mantener la asepsia y retener las gotas de saliva, por ejemplo, que pueden transportar virus o bacterias de una persona infectada.

Por otro lado, las de alta eficacia -también llamadas autofiltrantes- son de acuerdo a las especificaciones y funciones que tienen.

Por ejemplo, la FFP1 es recomendable para productos no tóxicos; la FFP2 tiene un 92% de filtración y la usan en hospitales para aislamiento aéreo; mientras que la FFP3 filtra en un 98% los virus y bacterias.

¿Cómo utilizar correctamente una mascarilla?

Una de las advertencias que tanto el personaje médico como de Salud y autoridades han repetido hasta el cansancio es sobre la forma correcta de colocarse la mascarilla. Y es que el correcto uso de este utensilio reduce aún más la posibilidad de contagio.

Para colocarse una mascarilla, las personas deben tener en cuenta que es básico desinfectarse las manos con agua y jabón (por espacio de 20 segundos) o con alcohol en gel antes de cogerla. Una vez desinfectados, colocarse la mascarilla desde los tirantes cubriendo nariz y boca.

Eso sí, debe asegurarse de que no haya espacios libres entre la cara y la mascarilla, y evitar tocar la parte interior de la misma.

Para quitarse la mascarilla (tanto desechable como no), de igual forma, desinfectarse las manos previamente con agua y jabón o alcohol en gel. No tocar la parte delantera de la mascarilla e irla retirando desde los tirantes. Si no es re utilizable, en un recipiente de deshechos biológicos y volver a lavarse las manos.

¿Qué hay de la mascarilla casera? Pueden usarse mascarillas hechas en casa si es que existe escasez o la oferta es muy alta. Para ello, es recomendable usar prendas de algodón como alternativa. Sin embargo, recuerda que estas mascarillas caseras son útiles para no contagiar a los demás pero no tanto para evitar que otras personas nos contagien.

VIDEO RECOMENDADO

Argentina y México producirán vacuna para la COVID-19: ¿Qué se sabe de este importante acuerdo?