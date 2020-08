Desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), las mascarillas se convirtieron en el utensilio de primera necesidad en el mundo. Sin embargo, existen muchas dudas, preguntas y cuestionamientos alrededor de este material que podría salvarte la vida.

De los quirófanos a ser parte del outfit de millones de personas en el mundo, las mascarillas se han vuelto de uso común en estos tiempos pandémicos que, según los especialistas, seguirán siéndolo por un buen tiempo.

Es por ello que aquí te contamos algunas especificaciones, formas de uso correcto y más sobre las mascarillas.

¿Qué son las mascarillas desechables?





Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son un Equipo de Protección Individual (EPI) básico de uno o pocos usos, como su nombre lo indica. Protegen al individuo que lo usa de agentes externos que se encuentran en el aire que se respira a diario.

Las más comunes son las mascarillas quirúrgicas, las mismas que son usadas por cirujanos y personal médico de enfermería para contener la propagación de bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca. Si bien son las más conocidas, no son las únicas ni las más seguras.

Tipos de mascarillas:





En la comunidad médica, las mascarillas pueden agruparse en tres categorías: las higiénicas, las quirúrgicas y las de alta eficacia.

Las primeras son desechables y de un solo uso; mientras que las segundas están pensadas para mantener la asepsia y retener las gotas de saliva, por ejemplo, que pueden transportar virus o bacterias de una persona infectada.

Por otro lado, las de alta eficacia -también llamadas autofiltrantes- son de acuerdo a las especificaciones y funciones que tienen.

Por ejemplo, la FFP1 es recomendable para productos no tóxicos; la FFP2 tiene un 92% de filtración y la usan en hospitales para aislamiento aéreo; mientras que la FFP3 filtra en un 98% los virus y bacterias.

¿Cómo ponerse correctamente una mascarilla?





Una de las advertencias que tanto el personaje médico como de Salud y autoridades han repetido hasta el cansancio es sobre la forma correcta de colocarse la mascarilla. Y es que el correcto uso de este utensilio reduce aún más la posibilidad de contagio.

Para colocarse una mascarilla, las personas deben tener en cuenta que es básico desinfectarse las manos con agua y jabón (por espacio de 20 segundos) o con alcohol en gel antes de cogerla. Una vez desinfectados, colocarse la mascarilla desde los tirantes cubriendo nariz y boca.

Ojo, debe asegurarse de que no haya espacios libres entre la cara y la mascarilla, y evitar tocar la parte interior de la misma.

Para quitarse la mascarilla (tanto desechable como no), de igual forma, desinfectarse las manos previamente con agua y jabón o alcohol en gel. No tocar la parte delantera de la mascarilla e irla retirando desde los tirantes. Si no es re utilizable, en un recipiente de deshechos biológicos y volver a lavarse las manos.

¿Qué hay de la mascarilla casera? Pueden usarse mascarillas hechas en casa si es que existe escasez o la oferta es muy alta. Para ello, es recomendable usar prendas de algodón como alternativa. Sin embargo, recuerda que estas mascarillas caseras son útiles para no contagiar a los demás pero no tanto para evitar que otras personas nos contagien.

