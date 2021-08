Los hinchas del Manchester United saltan en un pie de felicidad: Cristiano Ronaldo volverá al club para la temporada 2021-22. A pesar de los rumores que colocaban a ‘CR7′ en el Manchester City, finalmente volverá a vestir la camiseta de los ‘Red Devils’.

El portugués se dio a conocer el mundo con camiseta del United. Fue en este club en el que el atacante brilló y, posteriormente, lo fichó Real Madrid. Sin embargo, en su estancia en Inglaterra, no todo fue color de rosa.

El exfutbolista Rio Ferdinand, compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, reveló en BT Sport una llamativa discusión que protagonizó el luso con Ruud van Nistelrooy, unas de las estrellas del cuadro inglés en el 2003. El motivo del cruce se dio por el juego de un jovencísimo ‘CR7′.

“Solía romperse en el entrenamiento, pero recuerdo una vez, creo que fue un buen momento para él, pero no se lo tomó muy bien. Ruud (Van Nistelrooy) era el hombre del United en ese momento. Fue el hombre que marcó todos los goles”, empezó el inglés.

“Cristiano Ronaldo tenía el balón y hacía trucos y Ruud corría en el área, Ronaldo no pasaba y Ruud se volvía loco, gritando”, relató el inglés. Ante tal situación, el holandés reaccionó: “Debería estar en el circo, no debería estar en la cancha”. La respuesta del portugués no tardó en llegar: “¿Por qué me habla así?”.

“Ese altercado fue clave”, admitió Ferdinand, que se animó a decir que “algunos niños se habrían hundido y perdido la confianza. Algunos habrían seguido haciendo lo mismo, pero Cristiano Ronaldo sabía que Ruud van Nistelrooy podría tener razón y luego todo se convirtió en números, estadísticas, goles”.

Asimismo, la ayuda del comando técnico de aquel entonces fue clave para el desarrollo del atacante luso. De hecho, Mike Phelan, asistente técnico en la exitosa etapa de Alex Ferguson y que volvió para darle una mano a Ole Gunnar Solskjaer, contó detalles de la evolución de Cristiano en el sitio The Coaching Manual.

“Tuvimos que intentar que Cristiano Ronaldo fuera un jugador de equipo y lo conseguimos. Había ciertas cosas que no le gustaba hacer en los entrenamientos y le obligamos”, dijo Phelan.

La labor fue ardua, pero tuvo resultados que se reflejaron en los títulos que obtuvo el delantero luso en Inglaterra, España y recientemente en Italia. De hecho, el asistente de los ‘Diablo Rojos’ lo admitió.

“Le veíamos jugar en el Real Madrid y había ciertas cosas que había heredado del Manchester United. Consiguió trasladar algunos aspectos a los más alto en la escalera de la excelencia y eso es una gran satisfacción”, explicó.

Phelan considera que, además de las influencias a lo largo de su carrera, la buena actitud del portugués ha sido importante para convertirse en uno de los mejores futbolistas en la actualidad.

