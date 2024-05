El pasado martes 21 de mayo, el programa de espectáculos “América Hoy” tuvo como invitada a Melissa Klug, quien abordó directamente los rumores que circulaban en torno a su vida amorosa, en especial aquellos relacionados con su pasada ruptura con Jesús Barco. La empresaria ofreció una versión sincera y detallada sobre los motivos reales que la llevaron a poner fin su relación con el futbolista de Sport Boys.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG SE SEPARÓ DE JESÚS BARCO?

De acuerdo con Melissa Klug, la razón detrás de su separación de Jesús Barco fue un malentendido. Inicialmente, había recibido información de una tercera persona que sugería que Barco la había engañado. Sin embargo, tras investigar por su cuenta, Klug descubrió que esto no era cierto.

Sin embargo, a pesar de que no hubo infidelidad, Klug sintió que Barco le había faltado al respeto en algún aspecto, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse. Tiempo después, tras reflexionar sobre la situación, Klug decidió darle otra oportunidad a la relación después de que Barco se disculpó por su comportamiento.

“Lo único que les voy a decir es que tuve un tiempo para pensarlo, para darme cuenta de dónde llegaba la raíz de lo que se había formado. Si él me pidió disculpas es porque hizo algo malo, no un engaño, pero sí hizo algo que para mí era una falta de respeto. Me di cuenta quién era la persona involucrada en esto y decidí volver con él”, comentó en ‘América Hoy’.

En este contexto, la conductora Ethel Pozo quiso acotar, ante la presencia de Klug, que se rumoreaba que ella había encontrado chats comprometedores de WhatsApp entre Jesús Barco y otra mujer. Sin embargo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ desmintió esta versión y explicó que no encontró ningún mensaje incriminador. Adicionalmente, Melissa aclaró que la tercera persona en cuestión, quien presuntamente trabajaba en un canal de televisión, le había mencionado sobre la existencia de esos mensajes, pero luego descubrió que esa información era falsa.

¿CÓMO FUE LA RUPTURA DE MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO?

En un comunicado publicado en enero, Melissa Klug comunicó a sus seguidores el fin de su relación con Jesús Barco. La empresaria expresó que había dado su máximo esfuerzo desde el principio para mantener una relación sana, respetando la privacidad de pareja y apoyando la carrera profesional deportiva de Jesús Barco. Sin embargo, sus méritos fueron en vano puesto que la ruptura al final se dio por culpa del jugador.

“Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana... Durante los cuatro años de relación he respetado y cuidado de nuestra privacidad como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que esta conlleva, por lo que le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco”, expresaba la misiva.

Tras la publicación del comunicado, Jesús Barco confirmó su responsabilidad en la ruptura y posteriormente pidió perdón a Klug con un gesto simbólico: usando una camiseta con la foto de su expareja y su hija. Aparentemente, este gesto conmovió a la empresaria, quien decidió darle una segunda oportunidad a su relación, según recuerda Infobae Perú.