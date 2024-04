El evento astronómico que mantuvo en vilo a todo el planeta, al margen de su diferencia horaria, tuvo una duración de 5 horas, comenzó alrededor de las 11 a.m. y concluyó cerca a las 4 p.m. y fue un eclipse total en muchos puntos de Norte América. Así pudo verse desde Mazatlán, en México, hasta la costa este de Canadá pasando por Estados Unidos.

Personas observan un eclipse solar en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel / Isaac Esquivel

El eclipse solar total en el Perú

Este eclipse total de sol no pudo apreciarse de manera presencial desde el Perú, por lo que tuvimos que recurrir a la señal EN VIVO de la NASA. Pero más allá de este evento, recordamos las veces en que nuestro país fue testigo de una ‘fiesta astronómica’ como esta.

Eclipse del 8 de junio de 1937

Hace 86 años, el Perú fue testigo de un eclipse solar total. El fenómeno ocurrió el 8 de junio de 1937 y duró un poco más de 3 minutos. El evento fue registrado en la revista Oberlin Alumnae por la profesora de astronomía estadounidense Ethelwynn Rice Beckwith, quien viajó hasta Trujillo para ser testigo del evento astronómico. El artículo se tituló “Tres minutos en Perú”, según la web timeanddate.com.





Eclipse de noviembre de 1966

Este año, un nuevo eclipse solar total pudo verse desde el Perú. El evento ocurrió la madrugada del 12 de noviembre de 1966 y pudo observarse desde diferentes partes del país.

En Lima, muchos se movilizaron al valle de Santa Eulalia (Huarochirí) y otros a Santa Rosa de Quives, en Canta, para apreciar mejor el fenómeno. Otras ciudades como Trujillo, Chimbote, Huancayo y Cusco quedaron en total oscuridad. En Arequipa, en el distrito arequipeño de Chiguata, los pobladores “confinaron a sus esposas embarazadas para que sus hijos no nacieran con alguna deformidad”, por ejemplo.

Niños limeños observan el eclipse total de Sol. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Eclipse 3 de noviembre de 1994

El último eclipse solar total vivido en el Perú ocurrió en 1994, en Miculla, Tacna. Según información de archivo de El Comercio “Arequipa y Tacna fueron las localidades privilegiadas para presenciar el eclipse. Los hoteles en ambas ciudades agotaron sus reservas con meses de anticipación. Los vendedores ambulantes ofrecían polos con dibujos alusivos al eclipse solar; así como, visores para proteger los ojos”.

“El espectáculo comenzó a las seis de la mañana. Muchas personas provistos con visores artesanales hechos con cajas miraban al cielo impacientes. Poco a poco la luna ocultó al astro rey oscureciendo la tierra por 2 minutos y 57 segundos en esa parte del país.Entre aplausos y lágrimas, los emocionados observadores miraron el espectacular encuentro del sol y la luna. Gracias a los telescopios y otros equipos, los astrónomos también lograron ver a Mercurio y Venus”.

Foto: Lino Chipana / El Comercio

¿Cuándo será el próximo eclipse de sol total en Perú?

Según información de la NASA, el 11 de mayo de 2059 en el Pacífico Central, el cual incluye a Ecuador, Perú y Brasil, tendrá lugar un eclipse solar total. En nuestro país, este fenómeno podrá verse en todo su esplendor desde Loreto.

“La totalidad, es decir, al 100% se verá en Loreto, Iquitos y la zona norte de Tumbes (Zarumilla y San Pedro de los Incas)”, explica la astrofísica peruana Carla Arce-Tord. “En el resto del país: Lima al 70%, Cajamarca al 90%, Piura al 95%, Cusco al 70% y Arequipa al 60%”.

Pero sin ir muy lejos, en 2028, un eclipse solar anular también recaerá en zona peruana. Esto ocurrirá el 26 de enero de 2028 para ser exactos y también podrá verse desde la selva peruana.

¿Por qué en algunos lugares hay más eclipses que en otros?

La frecuencia para que suceda un eclipse total solar no es fija. Puede ocurrir cada dos o tres años. El próximo evento de este tipo, por ejemplo, será el 12 de agosto de 2026 en la zona del Ártico, Groenlandia, Islandia y España. ¿Y qué hace que una sea más propensa a este tipo de fenómenos?.

En palabras de Jorge Heraud, fundador del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), “No hay una explicación, simplemente son coincidencias. Es un sistema muy complejo, intervienen la época del año, el mes y una serie de factores porque para que se de este fenómeno intervienen el movimiento de la Tierra, del Sol y de la Luna. No hay una preferencia por el norte, sur, etc. pero esos momentos de totalidad son muy escasos”.

Para Arce-Tord, “para que un eclipse solar total ocurra tiene que haber una coincidencia entre los planos orbitales, o sea, de las órbitas de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna en torno a la tierra. No siempre va a ocurrir en lugares habitados, a veces incluso es sobre el océano. Normalmente estas coincidencias no siempre están alineadas con un punto preciso en la rotación terrestre entonces no van a coincidir siempre en las mismas locaciones geográficas”.

En este punto, cabe destacar que “es más probable que suceda un eclipse en regiones con mayor territorio, con mayor área geográfica. Mientras más grande sea el país, hay más probabilidades que la zonas del eclipse pase por ese país. Es un tema de probabilidades”, aclara Arce-Tord.

"Coincidencia celestial"

En palabras de la NASA, “los eclipses solares totales son solo posibles en la Tierra debido a una coincidencia celestial”. En esa línea, Heraud explica que lo grandioso de este tipo de evento, radica en esta “alineación perfecta”.

“El eclipse puede ser total, anular o parcial. El eclipse es simplemente tapar el sol con la luna. La luna está en una órbita que hace que pase entre nosotros el sol, pero como la órbita tiene una inclinación, y el disco tiene apenas medio grado de ancho, es una suerte, una coincidencia muy rara que el disco de la luna no solamente pase exactamente delante del disco del sol sino que, además, la distancia en la que se encuentra la luna sea tal que el tamaño del disco de la luna sea perfectamente igual al tamaño del disco del Sol. Cuando eso sucede entonces al eclipse se le llama total porque el sol es totalmente cubierto por la luna, por lo menos por muy breve tiempo, provocando una total oscuridad. Lo único que se ve es la corona solar que sale alrededor ya que es mucho más grande que el sol y tiene brillo propio”.

La luna eclipsa al sol durante un eclipse solar total en América del Norte. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

¿Por qué fue especial el último eclipse de abril?

Arce-Tord opina que para ella, lo peculiar de este eclipse total solar es, primero, la cobertura que tiene (Canadá, Estados Unidos y México). “Se ha visto en estos países casi en su totalidad. Segundo, el hecho de ser un fenómeno del tipo total, ya es de por sí atractivo y desde el lado científico, un buen momento para estudiar la corona solar, entre otros elementos del sol”.

Calendario de los próximos eclipses totales de sol

Según información de la NASA, el calendario de eclipses solares totales queda de la siguiente manera: