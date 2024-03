El pasado 28 de febrero, Senamhi anunció el fin de la ola de calor que viene aquejando desde enero a todos los peruanos. Tras el anuncio, muchos pensaron que las altas temperaturas terminarían definitivamente pero es evidente que no es así. A esto hay que sumarle el aviso de la llegada de una segunda ola de calor, lo que ha generado más confusión que certezas entre los ciudadanos.

Por eso, conversamos con Patricia Rivera, analista climática de centro meteorológico, para que nos aclare punto por punto todas nuestras dudas.

Que termine una ola de calor, no significa que no empezará una nueva ola

Hay que aclarar desde un inicio que “el que se termine una ola de calor, no significa que no no vaya a llegar otra”. En este punto Rivera deja explica que “es como una lluvia, por ejemplo, si hoy llueve, mañana puede volver a llover. De igual manera si es que tenemos un condición cálida nuevamente, esta puede terminar y volver a repetirse.

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor es una condición más cálida de lo normal para el mes en el que se está produciendo. Podemos tener temperaturas hasta de 33 grados en febrero pero tener una ola de calor de solamente 28º grados en marzo. No vamos a alcanzar los mismos picos porque cada mes tiene un estacionalidad diferente pero si se producen las condiciones cálidas necesarias para producir un evento de ola de calor, este se va a dar. El hecho de que una ola culmine no significa que no vaya a ocurrir otra nueva ola de calor.

¿Verano hasta mayo? ¡Mentira!

Patricia Rivera considera importante aclarar este tema ya que se está tergiversando mucho. “Se dice que tendremos un verano hasta mayo y esto no será así”, afirma.

“Nosotros tenemos un verano que es hasta marzo. Y el verano como el invierno, la primavera y todas las estaciones tienen una fecha puntual de inicio y esto no depende de las condiciones cálidas. El hecho de que tengamos condiciones cálidas hasta mayo no significa que el verano se va a extender hasta mayo sino que tendremos un verano cálido que termina en marzo y de ahí todavía podríamos tener condiciones cálidas durante los meses de otoño (abril y mayo).

Cabe destacar que estos cambios están sujetos a la evolución del Niño, que es el que está modulando las condiciones cálidas en nuestro país, principalmente en la costa norte y centro.

Esperamos que el Niño tenga unas condiciones todavía cálidas débiles durante marzo y ya en abril y mayo tendríamos una tendencia a la normalización que será un proceso gradual.

¿Sabías que ya llevamos 33 olas de calor?

Cada mes tiene un valor normal de temperatura que es la temperatura promedio para el mes. Por ejemplo, la de enero puede ser de 28 grados y febrero de 30 grados. Respecto a ese valor normal, Rivera explica que Senamhi tiene una estadística llamada percentil, que es la que mide cuándo se da un día o noche cálida o extremadamente cálida, las cuales no son iguales en cada mes.

“Vamos a tener los picos mucho más altos durante el verano y los picos mucho más bajos durante el invierno, pero eso no significa que no podamos tener una ola de calor en verano como en invierno”, aclara la especialista. “Nosotros en lo que llevamos de El Niño 2023-2024, hemos tenido hasta 33 olas de calor, que son cortas y se van repitiendo porque tenemos condiciones o incluso una sola ola de calor pudo haber durado 100 días. La duración de las condiciones cálidas dependerá de las características climáticas de cada región. Si llueve, por ejemplo, en la costa norte o en la selva que son lluvias bastante cortitas, tendremos olas de calor de solo cuatro días porque la lluvia va a refrescar el ambiente y se va a cortar el frente de calor, pero al día siguiente no llueve y vuelve a hacer calor y vamos a tener nuevamente las condiciones propicias para dar inicio a una nueva ola de calor”.

Nuevamente, es importante aclarar que el hecho de que culmine una ola de calor no significa que no vaya a iniciarse otra ola de calor.

¿Si termina una ola de calor, inmediatamente empieza otra?

“No necesariamente”, aclara Rivera. “Porque tenemos condiciones normales durante la noche en la mayoría de distritos. La única estación que ahora tiene una ola de calor nocturna es la del Callao y las otras estaciones están en su rango normal de temperatura, entonces no tienen una ola de calor. Esto dependerá también de de las condiciones de cada lugar y esto no es inmediato. Pueden pasar varios días sin tener una ola de calor y luego producirse otra vez una ola de calor”, sostiene.

¿Por qué Senamhi anunció el fin de la ola de calor?

Porque esa fue la ola de calor más extensa de lo que va el verano en Lima. Si culminó fue porque tuvimos el acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, el cual permitió que los vientos del sur ingresaran a nuestras costas y bajaran las temperaturas pero este Anticiclón se ha vuelto a replegar lo que ha provocado nuevamente estas condiciones cálidas propias de lo que se esperaba para este verano porque estamos influenciados por El Niño.

¿Qué diferencia hay entre El Niño Costero y El Niño Global?

Así como hay mucha confusión respecto a la ola de calor, también se ha tergiversado mucho la información respecto al Niño, el fenómeno climático que nos afecta desde hace varios meses.

“El Niño Costero es el que tenemos desde marzo de 2023 y ese evento ha continuado hasta la fecha. Cuando el calentamiento se produce solamente en una región que está frente a nuestras costas, hablamos de un Niño Costero. Cuando tenemos un calentamiento tanto en la parte central del Océano Pacífico como en nuestras costas ya hablamos de un Niño Global”, esplica Rivera.

“Este calentamiento no se dio al mismo tiempo. El calentamiento del Pacífico Central recién empezó en mayo de 2023. Entonces, nosotros tenemos el calentamiento frente a nuestras costas desde marzo, el cual se inició como el Niño Costero porque era bastante focalizado y luego se extendió a un evento global porque llegó hasta la parte central del Océano y este evento ha perdurado, en ningún momento se ha cortado porque tiene una duración de meses incluso un año; y nosotros, hasta ahora, estamos bajo la influencia de ese evento que empezó en marzo de 2023, no es que recién ha llegado. Normalmente tendemos a asociarlo a los eventos de lluvias, pensamos que El niño es sinónimo de lluvias, y como en nuestro país llueve durante la época del verano en la costa y en la sierra, creemos erróneamente que viene el Niño pero no es así”, aclara.





¿Hasta cuándo las temperaturas serán altas?

Sobre este punto, Rivera explica que Senamhi tiene dos tipos de pronóstico. “Uno nos dice cómo va a estar el clima en un período de tres meses y otro más desglosado que dice que dentro de estos tres meses puede haber temperaturas más altas o más bajas. Ahora, el primer pronóstico nos indica que hasta el 15 de marzo las temperaturas en Lima estarán mucho más elevadas (28 a 30 grados, incluso con picos de 32 grados en los distritos que están más al Este). Y luego tendremos otra vez el acercamiento del anticiclón, lo que generaría nuevamente una disminución de la temperatura pero una vez que este se repliegue, volveremos a una condición de calor. Entonces nosotros vamos a tener, por lo menos durante estos días de marzo, unas transiciones entre cálidas a frías por el acercamiento y alejamiento del anticiclón”.

¿Y sobre las temperaturas del resto del año?

“Las estaciones son fijas, que sea un invierno más cálido o más frío no significa que no haya invierno, eso es parte de la perspectiva popular pero en realidad sí hay invierno porque las temperaturas, a pesar de que fueron altas tampoco es que hayan alcanzado las temperaturas del verano. Hay que aclarar también que durante este periodo (entre marzo, abril, mayo) vamos a tener una transición de las condiciones cálidas débiles de El Niño hacia unas condiciones ya neutrales conforme nos acerquemos al invierno”, explica Rivera.

“En cuanto a las temperaturas, el promedio de la temperatura en la costa central (Ancash y Lima) sería superior a los 26 grados dentro del otoño (marzo, abril y mayo). En cuanto a las temperaturas del invierno, todavía no tenemos un pronóstico porque es una estación bastante lejana y cuando es así preferimos no pronosticar para no generar incertidumbre, además porque los datos no serían muy precisos. Primero, hay que ver cómo evoluciona el otoño”.

¿Cuándo se irá el Niño Costero?

“No es que haya una fecha exacta y podamos decir que el 1 de abril no habrá Niño sino que tendremos una transición de las condiciones climáticas a partir de abril y mayo. A partir de entonces irán debilitándose las temperaturas cálidas hasta llegar a neutras”.

Sobre la llegada de La Niña

Y así como se dice que “no habrá invierno”, se oye también que “tendremos un invierno muy frío” por la próxima llegada de La Niña (Fenómeno opuesto a El Niño que produce un descenso de la temperatura del agua de del Pacífico ecuatorial). Sobre este punto, Rivera reitera nuevamente que es pronto para hacer pronósticos del invierno 2024.

“Primero tenemos que pasar la fase neutral. Entre El Niño y La Niña hay una fase neutral. Todo lo que sube, baja y qué tan rápido se acople La Niña, qué tan intensa sea esta va a determinar si se va a pasar rápido una fase o no”.

Cabe destacar que después de la presencia de El Niño, viene La Niña. Qué tan rápido se comporte esta es lo que Senamhi está evaluando.

“Mencionar un mes exacto del inicio de La Niña generaría incertidumbre porque el océano no es que de un momento a otro cambie. Se toma bastante tiempo para pasar de una condición cálida a normal y después a fría, lo que de alguna forma nos da estabilidad para hacer nuestros pronósticos y por eso es que tenemos que ver qué tan rápido se enfría para poder dar paso a La Niña. Es por eso que un pronóstico más preciso se tendría en mayo”.