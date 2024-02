A través de diversos reels, post y fotos que se viralizaron ese día, se pudo observar cómo menores de siete años en adelante, muchas de ellas acompañadas de sus madres, prácticamente invadieron las sedes de la cadena francesa, buscando y probándose una serie de productos, causando incluso daños a varias de las marcas más importantes de la empresa de cosméticos.

Tutoriales de skincare a un click

Si tu googleas o buscas en YouTube o Tik Tok, “skincare para niñas” verás que los “tutoriales del cuidado de la piel” dirigidos a menores de 10 años están en todos lados. ¿Quién controla esto?.

Para la doctora Paola Nanetti, dermatóloga de la Clínica El Golf, en esta tendencia no solo caen menores de 10 años sino personas de 30 a 40 años que también se dejan guiar por influencers o marcas que prometen hacerle “maravillas a nuestra piel” sin ningún tipo de garantía profesional.

“Tanto adultos como niños, siguen a personas que ni siquiera son profesionales en la salud, simplemente porque este les cayó bien o se viralizó determinado producto. Sin embargo, a diferencia de un adulto, un pequeño no tiene la capacidad de poder ir a una tienda y comprar un limpiador especial, o uno de estos productos. Entonces, creo que el enfoque va por educar a los papás que están a cargo de ellos y en el caso del skincare, independientemente de la edad y del tipo de piel, hacerles entender que siempre consulten con un especialista.

En esa misma línea, Héctor Lazo, psicólogo de la Clínica SANNA San Borja, opina que si bien los hijos crecen, eso no significa que se deba impulsarlos a acelerar su desarrollo.

“Dentro de nuestra cultura, el hogar es la primera fuente de enseñanza del niño. Es habitual que las niñas más pequeñas se queden junto a su madre y observen con atención cómo cuidan la piel. Como resultado de esto, es común que luego intenten hacerlo por sí mismas. Sin embargo, la frecuencia de esta conducta en las niñas no necesariamente implica que sea adecuada para su edad”, sostiene.

“Lo que hay que recordar es que el niño no tiene poder adquisitivo para comprar esos productos, por lo cual se deduce que es la madre quien incita el uso de estas sustancias en los niños y eso sí es preocupante. Sucede también que es la madre la que está más animada en comprar el producto y tiene a su hija como algo para lucirse en redes sociales y ser el punto de conversación con sus amigas generando una competencia para saber cuál de las niñas tiene la piel más cuidada, valiéndose más del reconocimiento social momentáneo que del estado de ánimo de la niña. Lo más triste es que enseña a su hija que si no hay parte de reconocimiento por redes sociales, la vida de la niña no tiene valor y es una perdedora”, agrega Lazo.

Hoy en día, estas empresas promocionan, por ejemplo, limpiadores y jabones exfoliantes y te muestran el antes y después de una mujer que claramente es mentira. / FaustFoto

Un caso de autoestima

Lo dicho por Lazo nos confirma que la baja autoestima puede ser el trasfondo del problema. Un ejemplo de ello, son los famosos filtros usados en redes sociales como TikTok, Instagram, B612, Snapchat, etc, que inicialmente son usados como un juego inofensivo.

“En este caso no podríamos hablar necesariamente de un trastorno mental pero sí, está conducta podría desencadenar más adelante en problemas psicológicos como, por ejemplo, en una baja autoestima e inseguridad por su aspecto físico. Pensamientos obsesivos por la aparente o supuesta perfección, ansiedad, entre otros”, explica Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma.

¿Qué peligros genera en la piel de las niñas?

Entre los productos por los que se decantan las menores, según esta tendencia, podemos mencionar a Byoma, Sol de Janeiro, Rare Beauty, Drunk Elephant, artículos de belleza, algunos de ellos hechos a base de retinol, ácidos exfoliantes fuertes, tónicos, entre otros, elementos que una menor no necesita y puede ser perjudicial para su piel.

Nanetti cuenta que ha tenido varios casos de problemas en la piel de niñas que han usado desde maquillaje de cualquier marca, para tapar alguna imperfección así como productos exfoliantes con distintos tipos de ácidos.

En esta tendencia no solo caen menores de 10 años sino personas de 30 a 40 años que también se dejan guiar por influencers o marcas que prometen hacerle "maravillas a nuestra piel".

“Hoy en día, estas empresas promocionan, por ejemplo, limpiadores y jabones exfoliantes y te muestran el antes y después de una mujer que claramente es mentira. Las niñas no necesitan este tipo de productos, su piel no los necesita, pero además, es que pueden ser perjudiciales porque teniendo una bonita piel pueden taparle los poros, producirle acné, causarle irritación y desencadenar en una piel sensible”, advierte la doctora.

La especialista explica también que ácidos como los derivados del retinol, poco a poco van pelando la piel y la adelgazan. Al tener una piel más delgada, el daño solar va a ser más fuerte y con el tiempo se van a presentar problemas de manchas o pigmentaciones.

El uso de estos productos para adultos puede causar también: irritación de la piel, picazón y dermatitis atópica, entre otras.





¿Qué hacer ante todo esto?

El enorme marketing e información al que están expuestas las menores por parte de los medios de comunicación y redes sociales, pareciera ser más fuerte que el control que se pudiera poner en casa respecto a este tema. Para Héctor Lazo, es fundamental la observación y la comunicación de los padres con la menor.

“En caso sea una iniciativa de la misma niña el usar este tipo de productos no acordes a su edad, son los padres quienes deben observar y hablar con su hija pues también es probable que la niña desee probarlo por inseguridades sobre su apariencia”.

“Si la pequeña quiere empezar a realizarse el skincare porque se siente insegura de sí misma, es vital que los padres le recuerden que no lo necesita y que es hermosa independientemente de si lo usa o no. Aunque lo empiece a probar para expresar su creatividad, los papás siempre deben recordarle eso. Asimismo, los padres deben ser conscientes de que, a pesar de que los hijos crezcan, no está bien acelerar su desarrollo. Se debe instruir para que se apliquen el cuidado de su piel acorde a su edad”, sostiene.

En ese sentido, Mary Castro enfatiza la importancia de enseñarle al niño o a la niña acudir a un especialista desde pequeños “para que tenga la mejor orientación y no guiarse de lo que pueda ver por televisión y redes sociales”.

“Empezar a educar a nuestros niños para que busquen información real, acertada y profesional es lo mejor que podríamos hacer para prevenir problemas dermatológicos que puedan desencadenar en problemas psicológicos”.

¿Qué necesita realmente la piel según la edad?

Nanetti recomienda el uso de productos en el siguiente orden, según la edad.

Antes de los 6 meses de edad, el niño no debe estar expuesto al sol, tiene que estar bajo sombra sin exposición a la radiación.

A partir de los 6 meses, los niños deben usar solo bloqueadores pediátricos, los cuales tienen un tipo de filtro especial para su piel. Cuidado con esos bloqueadores con color que usan las niñas de 6 o 7 años. Estos tienen componentes químicos que al ser absorbidos por la piel pueden ser perjudiciales para sus distintos órganos que aún están en desarrollo. Los bloqueadores de niños deben ser los blancos, esos que los dejan como mimos que aunque no les gusta mucho, es el tipo de filtro de estos productos los que ayudarán a protegerse del sol.

En esta etapa, que va hasta los 15 años, los niños, deben usar un jabón limpiador pediátrico. Se recomienda el jabón de glicerina, el resto tiene mucha espuma y detergente, elementos que van a barrer con la barrera protectora que tenemos en la piel. Frente a eso, se recomienda un jabón dermatológicamente comprobado.

Hay que tener en cuenta también que si el niño tiene una condición en particular como una dermatitis atópica, una piel reactiva o sensible, sensible, deberá usar un jabón en específico para este tipo de piel. Fuera de la limpieza, los niños solamente tienen que usar bloqueador hasta los 15 años.

A partir de los 15 años, normalmente la mayoría de niños tiene acné. Para esto, podemos aplicar un limpiador, un hidratante y un bloqueador solar. Y vamos sumando hidratante según el tipo de piel, una crema para los granitos e ir tratando de manera tópica la necesidad de cada piel. De esta manera, hasta los 20 0 25 años.

Después de los 25 años podemos sumar vitaminas antioxidantes (vitamina C), esto hasta los 30 años.

Después de los 30 años, recién sumamos el ácido hialurónico. Pasados los 40 años, recién estamos hablando de sumar retinoides de baja cantidad. Por ejemplo, 0.3, 0.4. Pasados los 60 años, ya usamos retinol de mayor cantidad.

¿Qué pasa cuando usamos estos productos desde muy jóvenes?

"Que ya no vamos a tener el efecto ideal porque estamos quemando etapas. Asimismo, hay que tener claro que nuestra piel, como va cambiando según la edad, va a tener diferentes necesidades. El lugar y el clima donde vivamos, va a influir también en ella, es por ello que es muy importante siempre consultar con un especialista", finaliza Nanetti .









Debes saber...