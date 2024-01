Formación académica

-Los postulantes, en principio, deben ser estudiantes de Pregrado en universidades extranjeras (no japonesas) al momento de llegar a y regresar de Japón.

-Tener una especialidad en campos relacionados con el idioma y / o la cultura japonesa. Por otra parte, aquellos que se están especializando en campos de estudio que no sean sobre el idioma y / o la cultura japonesa (como ingeniería, economía, ciencias agrícolas, arquitectura y arte) y busquen realizar estudios complementarios en idioma y cultura japonesa no son elegibles;

-Haber cursado estudios sobre idioma y / o la cultura japonesa en una universidad durante un período total de un año o más hasta el 1 de septiembre del 2024.