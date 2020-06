Con gran expectativa esperan los amantes de los videojuegos el lanzamiento de PlayStation 5 (PS5), la futura y prometedora consola de la compañía Sony.

Según adelantó hace unos meses el CEO de PlayStation, Jim Ryan, la PS5 será una consola de última generación que tendrá elementos “únicos” que la harán muy diferente a sus antecesoras.

Los fanáticos de PlayStation aún disfrutan de PS4, la cuarta consola de la marca, pero no dejan de pensar en lo espectacular que será la siguiente versión, cuyo lanzamiento oficial se realizará a fines de 2020.

Será, además, la tercera consola de Sony en ser diseñada por el estadounidense Mark Cerny, una de las figuras más importantes en la industria de los videojuegos.

Los fanáticos de los videojuegos esperan con ansias el lanzamiento oficial de la consola PS5

A fines de mayo, Sony anunció una presentación digital de la nueva PS5, que iba a realizarse, en un principio, el 4 de junio. El evento, sin embargo, fue postergado debido a las protestas ciudadanas en Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial, tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

¿Cuándo sale la consola PS5?

Como ya lo adelantó Sony hace unos meses, la nueva consola PlayStation 5 será lanzada oficialmente a fines de 2020. Todavía no se tiene definida una fecha exacta, aunque podría ser entre los meses de noviembre y diciembre de este año.

¿Qué características tendrá PS5?

La principal novedad de PlayStation 5 será su mando inalámbrico DualSense, con el que se pretende ofrecer una nueva sensación de inmersión a los jugadores. Los creadores de la PS5 están seguros de que este control va a cautivar los sentidos de los usuarios mientras juegan.

Se implementará, en ese sentido, tecnología háptica, y se incorporarán gatillos adaptativos a los botones L2 y R2 de los mandos, para que el jugador pueda sentir la tensión de sus acciones de una forma más real.

Los mandos de PS5 tendrán características muy especiales para el disfrute de los jugadores | Sony

La PS5 también tendrá importantes componentes técnicos y de hardware que la harán única en su generación. La consola presentará una unidad SSD de ultralta velocidad, un sistema integrado de E/S personalizado, una GPU AMD personalizada con trazado de rayos y un sonido 3D inmersivo.

“Gracias a estas características, PS5 le permitirá a los desarrolladores sacar el máximo provecho de su creatividad, ya que podrán crear mundos extensos y nuevas experiencias de jugabilidad en los juegos que diseñen”, indicó Hideaki Nishino, vicepresidente senior de Sony.

¿Qué juegos tendrá la PS5?

A fines de 2019, Keith Lee, CEO de Counterplay Games, anunció que Godfall será uno de los títulos que formará parte de PlayStation 5.

Otros videojuegos que estarían en la futura consola son The Lord of the Rings: Gollum, Gods and Monsters, Watch Dogs: Legion y Rainbow Six Quarantine, entre otros que serán anunciados en su momento.

Especificaciones técnicas de la PS5

Son las siguientes, según dio a conocer PlayStation:

CPU : x86-64-AMD Ryzen ‘Zen 2’ / 8 núcleos - 16 subprocesos / frecuencia variable, hasta 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen ‘Zen 2’ / 8 núcleos - 16 subprocesos / frecuencia variable, hasta 3.5 GHz GPU : Motor de gráficos basado en AMD Radeon RDNA 2 / Frecuencia variable, hasta 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) / Aceleración de trazado de rayos

: Motor de gráficos basado en AMD Radeon RDNA 2 / Frecuencia variable, hasta 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) / Aceleración de trazado de rayos Memoria : GDDR6 16GB / Ancho de banda de 448 GB/s

: GDDR6 16GB / Ancho de banda de 448 GB/s Almacenamiento : Unidad de estado sólido (SSD) de 825 GB / Ancho de banda de lectura de 5.5GB/s (Sin procesar)

: Unidad de estado sólido (SSD) de 825 GB / Ancho de banda de lectura de 5.5GB/s (Sin procesar) Disco de juego de PS5: Ultra HD Blu-ray™, hasta 100 GB/disco

Ultra HD Blu-ray™, hasta 100 GB/disco Salida de video: Compatibilidad con televisores 4K de 120Hz, televisores 8K, VRR

Compatibilidad con televisores 4K de 120Hz, televisores 8K, VRR Almacenamiento externo para la consola: Soporte para disco duro tradicional mediante USB

Soporte para disco duro tradicional mediante USB Audio: “Tempest” 3D AudioTech

