Ante la expectativa por la entrega de un Segundo Bono Familiar Universal que anunció el Gobierno, los ciudadanos desean saber si fueron incluidos en el padrón de beneficiarios. Y es que para este nuevo subsidio, además de incluir a los hogares que cobraron todas las ayudas económicas anteriores (“Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, Bono rural y Bono Familiar Universal), los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que no cuenten con un trabajo recibirán los 760 soles, señaló el pasado 1 de setiembre la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

De esta manera se pretende llegar a unos 8,4 millones de hogares en situación de vulnerabilidad que resultaron afectados por las restricciones impuestas por el Ejecutivo para controlar en territorio peruano la pandemia a causa del coronavirus . Pero desde cuándo y cómo entregarán dicho monto. A continuación, te damos los pormenores.

FECHA DE ENTREGA DEL SEGUNDO BONO

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que el Segundo Bono Familiar Universal podrá ser cobrado a partir de la primera semana de octubre, por lo que se están estableciendo mecanismos para facilitar la entrega del dinero.

Si resultaste ser uno de los beneficiarios, identifica la modalidad de pago y entidad financiera que te asignaron y sigue los pasos que te indican. Recuerda que si sales de casa para realizar el cobro debes llevar tu DNI y protegerte con una mascarilla, además de guardar la distancia mínima de dos metros entre las personas y acudir solo para evitar contagios.

Al ser el DNI el único documento con el que una persona puede recibir el subsidio hay quienes lo tienen en trámite, otros vencido y algunos extraviados. ¿Qué pueden hacer para cobrar si fueron seleccionados?

DNI en trámite

¿Qué pasa con aquellos que lo tienen en trámite y no saben cuál es su fecha de emisión? No se preocupen, pues deberán comunicarse con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) a través del correo consultas@reniec.gob.pe para que les indiquen ese dato. Otra forma de hacerlo es a través de las redes sociales oficiales de dicha entidad: https://www.facebook.com/RENIECPERU/ adjuntado una foto del DNI y otra con el rostro del beneficiario.

DNI vencido

Y si tu DNI está vencido, sí podrás cobrar el subsidio sin problemas, de acuerdo con la modalidad de pago que te haya indicado la plataforma; ya que el padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario es cotejado por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), así que si tu documento está vencido y se encuentra en la lista, podrás cobrar el bono.

¿CÓMO SE PAGARÁ EL NUEVO BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

Con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas en los bancos y posibles contagios de COVID-19, se priorizará la entrega del subsidio a través de las siguientes modalidades:

Depósito en cuentas personales del Banco de la Nación, BCP, BBVA Banco Continental, Scotiabank, Interbank, CrediScotia, Financiera Confianza, Caja Rural Los Andes, Caja del Santa y Caja Raíz.

Cuenta DNI (Banco de la Nación)

Banca celular del Banco de la Nación

Aplicativo Tunki de Interbank

Carrito pagador: a través de los vehículos de las Empresas Transportadoras de Valores (‘carritos pagadores’ para zonas alejadas).

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO COBRAR EL BONO?

En el caso de que tú o un pariente autorizado no pueda recoger el bono por encontrarse en el extranjero, situación de discapacidad, privado de su libertad, tener actualmente un impedimento físico o de salud para movilizarse, te comentamos que al ser un monto destinado por el Gobierno para ayudar a contrarrestar la crisis en los hogares, éste sólo puede cobrarlo la persona autorizada o receptor/perceptor definida por el ministerio. En el caso no pueda hacerlo, ello no afecta la asignación del hogar como beneficiario.

Pero ¿qué pasa si se necesita ese dinero con urgencia? La persona beneficiada con el dinero tendrá que solicitar que otro cobre en su lugar, por lo que deberá pedir una reasignación a otro miembro del hogar para así cobrar el subsidio, pero deberá cumplir algunos requisitos. Presta atención:

Registrar su caso en https://consultas.bonouniversalfamiliar.pe/

Adjuntar una evidencia que sustente por qué no puede cobrar la persona autorizada. Por ejemplo: el certificado de discapacidad.

Una vez que se evalué el caso y se identifique otro miembro del hogar, se procederá un cambio del perceptor o receptor para el cobro del bono de 760.

¿CÓMO SABER SI COBRARÉ EL SEGUNDO BONO UNIVERSAL?

Para conocer si eres uno de los beneficiarios del segundo Bono Familiar Universal de 760 soles, sólo tienes que hacer tu consulta en la plataforma oficial que ha implementado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Para ello es necesario que tengas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal: bonouniversalfamiliar.pe

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en “No soy un robot”.

Haz clic en “Continuar”.

