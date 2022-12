El Ultra Music Festival, uno de los más importantes festivales de música electrónica en el mundo, tendrá su primera parada en Perú en 2023, una noticia que ha emocionado a los miles de fanáticos de este género musical.

La productora Vastion, anunció a través de las redes sociales la realización del Ultra Perú 2023 en el estadio de la Universidad San Marcos el próximo sábado 22 de abril, con el propósito de que más peruanos gocen del regreso del festival.

“Nos complace en anunciar la primera edición de Ultra Perú. Luego de muchos años de espera, el festival de música electrónica más importante del mundo llega al Perú con su máximo formato”, indican en el comunicado.

¿CUÁNDO COMPRAR LAS ENTRADAS PARA ULTRA PERÚ 2023?

Desde el lunes 19 de diciembre a las 9:00 a. m. comenzará la venta de entradas desde la página web oficial ultraperu.com/tickets. Las personas que desean adquirirlas obtendrán un descuento del 15% si lo compran con tarjeta del BBVA.

REGULAR BBVA GA - EARLY BIRD S/ 250 S/ 212.50 GA - TIER 1 S/ 300 S/ 255 GA - TIER 2 Próximamente Próximamente GA - TIER 3 Próximamente Próximamente VIP - EARLY BIRD S/ 400 S/ 340 VIP - TIER 1 S/ 450 S/ 382.50 VIP - TIER 2 Próximamente Próximamente VIP - TIER 3 Próximamente Próximamente

¿QUÉ ARTISTAS SE PODRÍAN PRESENTAR EN EL ULTRA PERÚ 2023?

Probablemente, los artistas que lleguen al Perú sean los mismos que se presenten en la segunda noche de Ultra Brasil 2023. Entre los nombres que se vienen barajando se encuentran el de Afrojack, Martin Garrix, Alesso, Nicky Romero, Axwell y Galantis, quienes serían los principales.

Sin embargo, el line up no se conocerá hasta dentro de unos meses, por lo que dicha información no ha sido 100 % confirmada. Asimismo, el festival tendrá una duración de 12 horas consecutivas, según indica Infobae.