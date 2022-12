El actor británico, Henry Cavill, se ha despedido de dos papeles que lo llevaron a la cima del estrellato: el de Superman en el Universo Cinematográfico de DC y el de Geralt de Rivia en la serie “The Witcher”.

Aunque perdió ambos papeles, lo cierto es que el intérprete está lejos de estar en inactividad, puesto que hace poco se anunció que su próximo proyecto es una adaptación del juego “Warhammer 40 000″ para Amazon Prime Video.

Según recoge MeriStation, Amazon está en “conversaciones muy avanzadas” para hacerse con los derechos del universo imaginario creado por Games Workshop. De esta manera, la productora de la compañía trataría de hacer una serie a la altura junto a Vertigo Entertainment, quien actualmente está a cargo de la adaptación de Horizon Zero Dawn.

Aunque se desconocen fechas de producción, showrunners y más detalles del proyecto, hay una información que es segura: Henry Cavill sería uno de los pilares de la serie, puesto que actuaría y sería uno de los productores ejecutivos.

Los seguidores de Cavill no se imaginan al actor diciendo que no a cualquier cosa relacionada con Warhammer, puesto que él mismo se ha declarado fan del juego, al cual le dedica horas de su tiempo.

“Ha habido ocasiones en las que he invitado a gente a casa y les he mostrado con orgullo mi colección. Ellos se me quedaban mirando, articulaban un “Qué guay”, se hacía el silencio y yo les escuchaba pensar: “Por favor, que alguien me saque de aquí, necesito una cerveza”, bromeaba el artista en el podcast Happy Sad Confused.