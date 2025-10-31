La cuarta temporada de “The Witcher” llegó en medio de gran expectativa, este 30 de octubre de 2025, no solamente por la trama que nos mantenía en suspenso, también porque un nuevo actor se puso bajo la piel del famoso brujo Geralt de Rivia; me refiero a Liam Hemsworth, quien reemplazó a Henry Cavill en dicho papel. A raíz de este cambio, que ya sabíamos desde octubre de 2022, los críticos se han pronunciado sobre su desenvolvimiento. ¿Realmente les gustó? A continuación, lo que dijeron.

Liam Hemsworth interpretará al famoso brujo en la temporada 4 y 5 de "The Witcher" (Foto: Netflix)

LO QUE HA DICHO LA CRÍTICA SOBRE LIAM HEMSWORTH COMO GERALD DE RIVIA EN “THE WITCHER 4”

Las críticas a la actuación de Liam Hemsworth no se hicieron esperar. Esto es lo que indicaron sobre participación en “The Witcher 4”.

Para Nick Hilton, de The Independent : “La decisión de reemplazar a Henry Cavill fue extraña. Cavill era lo mejor de la serie y siempre había defendido la adaptación de la obra de Sapkowski. La salida fue aparentemente mutua, aunque han circulado rumores de roces en el set. Hemsworth es un reemplazo interesante: tiene el mismo atractivo de galán, pero rasgos más suaves y ojos grandes y suplicantes. Su Geralt carece tanto del físico como de la profundidad emocional del de Cavill, y su voz más aguda (Cavill se comunicaba solo con un gruñido grave) acentúa esta diferencia. Aun reconociendo el mérito de Hemsworth por asumir un papel tan difícil, es imposible no sentir que se trata de un gran paso atrás” .

. Para Aramide Tinubu, de Variety : “La mayoría de los fans de la serie probablemente se preparaban para ver cómo Hemsworth interpretaba a un personaje que Cavill ya dominaba. Si bien la voz no es exactamente la misma, a medida que avanzan los episodios y dada la estructura lineal de la temporada, que se centra en Geralt, Yennefer y Ciri por separado, la transición resulta prácticamente imperceptible. Además, a medida que el estoico cazador de monstruos se ha vuelto más sensible a sus propias emociones, la marcada diferencia entre los dos actores cobra aún más sentido, dada la naturaleza ligeramente más emotiva de Geralt en el contexto actual de la historia” .

. Para Matt Fowler, de IGN : “Liam Hemsworth está bien, pero sí, necesitas un tiempo para acostumbrarte a él como Geralt. Eso pasa con cualquier cambio importante de reparto (…). Hemsworth asume una tarea difícil, pero el resultado es suficientemente bueno. No es tan imponente físicamente como Henry Cavill, y aunque eso no lo es todo, hay momentos en que Geralt es simplemente eso: una presencia física imponente. Ayuda que, en la historia, Geralt no esté en su mejor momento y esté experimentando una crisis existencial” .

. Para Debopriyaa Dutta, de Slashfilm : “Las deficiencias de la nueva temporada no tienen nada que ver con la interpretación de Geralt por parte de Hemsworth, ya que no hay ningún intento deliberado de alterar o reinventar al personaje. Hemsworth luce con maestría el medallón del brujo y las diferencias obvias en esta versión no son necesariamente perjudiciales para la historia (…). Hemsworth logra un buen equilibrio entre la brutalidad física de Geralt y su constante inestabilidad emocional, lo que permite que el personaje crezca y evolucione con la narrativa” .

. Para Nicola Austin, de RadioTimes : “Resulta increíblemente chocante ver y oír a Hemsworth como Geralt. En lugar de adoptar un tono grave y ronco similar al de Cavill, decide, de forma cuestionable, imitar el acento de su hermano, similar al de Thor. Si bien el actor australiano se desenvuelve con soltura en las escenas de acción, su presencia y su interpretación general del cazador de monstruos, lamentablemente, no están a la altura. Es menos imponente físicamente que su predecesor y carece del estoicismo y la química que este tenía con el personaje (…). Hemsworth hace lo que puede con el material que le han dado, pero su interpretación y actuación a menudo resultan decepcionantes, lo que podría ser la gota que colma el vaso para muchos espectadores de toda la vida” .

. Para Chase Hutchinson, de The Wrap : “Hemsworth es terriblemente plano, como un imitador glorificado donde antes reinaba un personaje encantador. Es más, da la impresión de haber sido elegido casi al azar, ya que en ningún momento logra encarnar al personaje de forma creíble (…). El Geralt de Hemsworth puede usar toda la magia y beber todas las pociones del mundo, pero eso no ayudará a que este personaje vuelva a la vida” .

. Para Carly Lane, de Collider: “Si bien el nuevo Geralt de la serie, Liam Hemsworth, tenía la difícil tarea de tomar el relevo de Cavill, es un reto que supera con éxito, y su interpretación evoluciona hasta convertirse en algo totalmente apropiado para la versión del personaje que está interpretando. Hemsworth se siente cada vez más cómodo con el personaje a medida que avanza la temporada, pero también es evidente que este Geralt ha cambiado irreparablemente a raíz de sus experiencias (…).Hemsworth tiene mucha más libertad para explorar la evolución emocional de Geralt que la que se le pudo dedicar en temporadas anteriores”.

"The Witcher" regresa a Netflix con su cuarta temporada el 30 de octubre (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí