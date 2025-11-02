La temporada 4 de “The Witcher” ya está disponible en Netflix, trayendo consigo la adaptación de una de las tramas más controvertidas de la saga literaria de Andrzej Sapkowski: la relación entre Ciri (Freya Allan) y Mistle (Christelle Elwin). Así, ¿te gustaría saber por qué ha causado tanta polémica este vínculo? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, tras los acontecimientos trascendentales de la tercera entrega de la ficción, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri.

Entonces, a medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Witcher” - Temporada 4:

LA RELACIÓN ENTRE CIRI Y MISTLE EN LOS LIBROS DE “THE WITCHER”

En las novelas de Andrzej Sapkowski, Ciri se une a un grupo de criminales llamados ‘Las Ratas’ (The Rats). Sin embargo, poco después, uno de los miembros llamado Kayleigh intenta agredirla sexualmente.​

Y si bien Mistle interviene y lo detiene, el horror de Ciri no termina ahí.

Resulta que quien se presentó como la “salvadora” de la joven habría aprovechado su estado vulnerable para tomar ventaja sobre ella, iniciando un encuentro físico que Ciri no consiente de forma explícita.

Así, pese a este inicio problemático, ambas desarrollan una relación que se extiende a lo largo de varias páginas. Un lazo que, por cierto, algunos lectores han identificado como un caso de Síndrome de Estocolmo (la respuesta positiva de una víctima hacia su agresor).

EL CAMBIO DE NETFLIX EN LA RELACIÓN ENTRE CIRI Y MISTLE EN LA SERIE “THE WITCHER”

Aunque la cuarta temporada de “The Witcher” de Netflix adapta aquella escena crucial para la dupla, hay un cambio importante: en la serie, Ciri da su consentimiento explícito para el primer beso con Mistle.​

Es decir, en el show televisivo, Kayleigh (Fabian McCallum) también representa una amenaza para Ciri y, eventualmente, Mistle lo ahuyenta.

No obstante, cuando Mistle le pregunta a la princesa si quiere que se quede, ella acepta... lo que resulta en un inicio más “aceptable” de su vínculo en la ficción.

¿QUÉ DIJO FREYA ALLAN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE CIRI Y MISTLE EN “THE WITCHER”?

En declaraciones para Decider, la actriz Freya Allan, quien interpreta a Ciri en la serie de Netflix, profundizó en la complejidad de aquel encuentro de la dupla.

“Creo que lo más interesante de la relación entre Mistle y Ciri es que no es perfecta. En muchos sentidos, Ciri no sabe exactamente a qué está accediendo”, le dijo al referido medio.

“Considero que esa relación nos ofrece un espacio para ver a Ciri bajo una luz diferente, y a ella misma también. Y creo que ella está descubriendo cosas sobre sí misma”, agregó.

Y tú, ¿qué opinas de la controversia?

Christelle Elwin como Mistle y Freya Allan como Ciri en una escena crucial de la temporada 4 de "The Witcher" (Foto: Netflix)

