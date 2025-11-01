Desde que se anunció a Liam Hemsworth como el reemplazo de Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia en las temporadas 4 y 5 de “The Witcher”, todos nos mantuvimos a la expectativa por saber cómo se mostraría el cambio en la trama, algo que por fin conocimos cuando se estrenó la cuarta entrega el 30 de octubre de 2025. Si bien, muchos han dado su opinión sobre su participación, ¿qué dijo la actriz que interpreta a Yennefer de Vengerberg? A continuación, lo que piensa Anya Chalotra sobre su nuevo compañero.

Vale precisar que la nueva tanda de episodios nos muestra a Geralt, Yennefer y Cirilla separarse y seguir su propio camino. Esta temporada se basa en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Ella debe reunir a magos rivales, reconstruir instituciones devastadas y enfrentarse directamente a la amenaza que acecha a su familia (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJO ANYA CHALOTRA SOBRE LA SALIDA DE HENRY CAVILL Y EL INGRESO DE LIAM HEMSWORTH A “THE WITCHER”?

Desde la primera temporada de “The Witcher”, Anya Chalotra interpretó a Yennefer de Vengerberg, una hechicera y miembro de la Hermandad de los Hechiceros, por lo que trabajó de la mano con Henry Cavill, quien dio vida hasta la entrega tres a Gerald de Rivia. Aunque la serie fue un éxito rotundo, el protagonista anunció que dejaba la serie, dejando sorprendido no sólo al público, también a sus compañeros.

Si pensabas que su salida iba a provocar que esta producción de fantasía oscura fuera cancelada, ocurrió todo lo contrario, pues se renovó hasta una quinta entrega, pero ahora teniendo en el mismo rol a Liam Hemsworth.

Chalotra señaló que jamás pensó que “The Witcher” había llegado a su fin, luego que Cavill dejó la serie. “Creo que siempre supe que todos continuaríamos. Con el cariño que le teníamos al material, sabíamos que volvería a rodarse”, dijo en una entrevista a The Guardian.

Respecto al nuevo protagonista, contó que todos lo recibieron muy bien y él retribuyó de muy buena manera al equipo.

“El reparto y el equipo también estaban deseosos de que Liam Hemsworth se sintiera bienvenido. No queríamos ser demasiado intensos (ríe), solo queríamos darle su espacio. Él entiende a la gente, entiende este mundo, así que se integró con mucha naturalidad, fue muy fácil”, indicó al mismo medio.

Liam Hemsworth reemplaza a Henry Cavill en el papel del famoso brujo Geralt de Rivia en "The Witcher 4" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES ANYA CHARLOTRA?

Anya Chalotra es una actriz británica que nació el 21 de julio de 1996. Apareció en la serie dramática “Wanderlust”, en la miniserie “The ABC Murders”, prestó su voz en “Twilight of the Gods” y en “The Witcher: Sirens of the Deep”.

En “The Witcher” como Yennefer de Vengerberg debe reunir a magos rivales, reconstruir instituciones devastadas y enfrentarse directamente a la amenaza que acecha a su familia.

