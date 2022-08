De Netflix a HBO: qué película protagoniza Melissa Barrera tras su papel en keep Breathing

Las plataformas de streaming, como son Netflix y HBO, han renovado su catálogo de series y películas para cada fin de semana, y de tal modo se unen a los servicios por suscripción grandes producciones de la talla de Stranger Things o Better Call Saul. Por último se terminan convirtiendo en exitosas tendencias y este fue el caso de Keep Breathing, el nuevo furor de Netflix. Aunque se trata de una producción americana, lo cierto es que su actriz principal, Melissa Barrera, fue uno de los factores que más resaltó en el film

La actriz Melissa Barrera resaltó su talento siendo la protagonista de la miniserie en la que una mujer debe enfrentar la naturaleza para sobrevivir luego de que la avioneta en la que se trasladaba se haya chocado en medio de los bosques canadienses. Barrera nació en Monterrey,México, es una intérprete que se lució fundamentalmente en telenovelas y que poco a poco comienza a formar una filmografía más que interesante. Por lo tanto, este 2022 se distinguió como una de las figuras de Scream. Sin embargo, en HBO Max, Melissa Barrera mostrará su versatilidad en un papel muy diferente.

¿QUÉ PELÍCULA INTERPRETA LA ACTRIZ MELISSA BARRERA?

La mexicana Melissa Barrera no solo demostró adaptarse a exigentes papeles que le tocó interpretar como el de Keep Breathing o el de Scream, sino que además es capaz de protagonizar un musical a puro canto y baile, mostrando la gran actriz que puede ser. Por otro parte, en HBO Max, se puede disfrutar de In the Heights, que es un film que se inspira en el musical hecho por Lin-Manuel Miranda en 2008. Este artista multifacético es reconocido por su trabajo como director en Tick, Tick... BOOM!, creador de Hamilton y compositor de Encanto o Moana, entre otros musicales.

Por otro lado, si este género es de tu agrado o te llama la atención, entonces te fascinará En el barrio. Esta dirigida por Jon M. Chu y escrita por Quiara Alegría Hudes, y además cuenta con las actuaciones de Anthony Ramos, Corey Hawkins y Leslie Grace. Sigue la vida de Usnavi, el dueño de una bodega neoyorquina que ahorra cada centavo con la expectativa de alcanzar una mejor calidad de vida, mientras convive con su comunidad latina al ritmo de pegadizas canciones.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE MELISSA BARRERA EN “IN THE HEIGHTS”?

En esta gran historia, Melissa Barrera le da vida a Vanessa Morales, el amor no correspondido de Usnavi. Una buena química en pantalla, combinada con sus grandes voces y una trama que representa a los latinos en Estados Unidos, deja en claro que la actriz mexicana es capaz de hacer mucho más que lo que hizo en Keep Breathing.