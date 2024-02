Peter Arévalo es uno de los periodistas deportivos que no esconde su hinchaje en Perú. En más de una ocasión, generando sorpresa, el popular ‘Mr Peet’ ha expresado el cariño que siente hacia Alianza Lima. En este contexto, el comunicador salió al frente para criticar a Ángelo Campos, portero del cuadro blanquiazul, por no haber respetado en el último clásico la sanción que le impusieron. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta situación.

¿Qué problema ocurrió con Ángelo Campos?

En la primera final de la Liga 1 2023, Campos fue sancionado por salir con una bandera de Alianza a la cancha del estadio Monumental. Esta reprimenda consistía en que no podía estar presente con el equipo ‘íntimo’ en los siguientes cuatro partidos, los cuales empezó a cumplir en este 2024.

Sin embargo, en el último clásico ante la ‘U’, el guardameta fue captado celebrando el tanto de Hernán Barcos, que luego sería anulado, en la zona técnica. Por lo tanto, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió castigarlo con seis jornada más.

Alianza Lima | La molestia de ‘Mr Peet’ con Ángelo Campos por dejarse llevar por su “hinchaje desenfrenado”

Debido a esta situación, ‘Mr Peet’ criticó el accionar de Campos. “Para mí Ángelo Campos es el mejor arquero del fútbol peruano hasta la temporada pasada, pero hoy no puedo decir eso porque no tapa. Pero hay algunas cosas que tienes que controlar, Angelo. No te dejes llevar por ese hinchaje desenfrenado, hazlo cuando juegues, no cuándo no juegues y ten en cuenta Ángelo que atrás tuyo está Saravia y ahora De La Cruz que te ven a ti como el arquero bicampeón”, señaló el periodista en el programa ‘Madrugol’.

Asimismo, Arévalo agregó: “Entonces, hay que darle a esos chicos lo que necesitan para crecer. Basta ya viejo de situaciones tribuneras, tú juegas para el equipo, la institución, no para la tribuna. Tribunero puedo ser yo, pero tú no. Para esos chicos eres un referente”.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Mr. Peet que lo llevó a someterse a una cirugía de manga gástrica?

Peter Arévalo, el reconocido narrador deportivo que tiene su propio canal de YouTube titulado ‘A presión’, ha enfrentado durante muchos años serios problemas de salud debido a la obesidad y otras enfermedades que afectaron su bienestar.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Arévalo tomó una decisión valiente y se sometió a una cirugía de manga gástrica.

Durante una entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, poco antes de su cierre, compartió su testimonio sobre esta importante elección quirúrgica.

“He lidiado con graves problemas en las articulaciones y mi columna debido a la escoliosis, una hernia y tres discos desviados, además del exceso de peso”, reveló el reconocido comunicador.

Esta intervención quirúrgica, conocida por su naturaleza restrictiva, se realizó con el objetivo de ayudarlo a controlar su peso y mejorar su salud general.

Qué es la escoliosis

La escoliosis es una condición médica que afecta la columna vertebral y se caracteriza por una curvatura lateral anormal de la misma. En las personas con escoliosis, la columna puede adoptar una forma de “S” o de “C” en lugar de su alineación recta normal.

Esta afección puede desarrollarse durante el crecimiento y es más común en la infancia y la adolescencia, pero también puede ocurrir en adultos. En muchos casos, la causa de la escoliosis es desconocida y se considera idiopática, pero también puede ser causada por trastornos neuromusculares, malformaciones congénitas o lesiones en la columna.

Los síntomas de la escoliosis pueden variar dependiendo del grado de curvatura y pueden incluir asimetría en los hombros, la cadera o la cintura, desequilibrio postural, dolor de espalda y fatiga muscular. El diagnóstico se realiza mediante una evaluación física y radiografías de la columna.

El tratamiento de la escoliosis depende del grado de curvatura y la edad del paciente. En casos leves, se puede seguir una vigilancia y fisioterapia para fortalecer los músculos de la espalda. En casos más severos o progresivos, se puede requerir el uso de corsés ortopédicos o, en casos graves, la cirugía para corregir la curvatura y estabilizar la columna vertebral. El tratamiento temprano y adecuado puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes con escoliosis.

