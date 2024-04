Recientemente, el futbolista de Alianza Atlético de Sullana, Jean Deza, acusó a Diego Rebagliati de llevarse un porcentaje de las ganancias que recibía a través de sus contratos. Ante estas acusaciones, el comentarista aprovechó un espacio en el programa Después de Todo de Movistar Deportes para tratar de defenderse y esclarecer la situación.

¿Qué dijo Jean Deza sobre Diego Rebagliati?

Durante el más reciente programa de La fe de Cuto, el futbolista de 30 años contó detalles de su vida en una entrevista. Sin embargo, en un momento reveló que Diego Rebagliati se llevaba 500 dólares de su contrato, sin mencionar aún todos los motivos de lo sucedido.“Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada”, comentó. “Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara”.

¿Cuál fue la respuesta de Diego Rebagliati ante esta acusación?

Ahora, durante el último programa de Después de Todo de Movistar Deportes, el presentador y exfutbolista aprovechó para ofrecer su descargo al respecto. “Yo trabajé como empresario de futbolistas entre el año 2008 y principios del año 2015″, señaló. “Entre esos futbolistas estaba Jean Deza en el año 2013, cuando fue transferido de la Universidad San Martín al club Montpellier de Francia”.

No obstante, aseguró que desde 2015 no ha vuelto a representar a algún futbolista o técnico, ni a ofrecer a un jugador o hacer negocio con algún equipo. “Desde que Daniel Peredo me invitó a Radio Capital en noviembre de 2015, hasta el día de hoy, solo me he dedicado a hacer periodismo deportivo”, expresó. “Invito a cualquier dirigente de algún club que pueda mencionar que desde esa fecha hasta hoy yo le he ofrecido algún jugador o que haya actuado como representante de alguno”.

También se refirió a que no reciben pagos por dar opiniones sobre algún equipo o jugador. Para él, sus opiniones pueden gustarle o no a muchas personas, pero aclara que todo lo que dice viene de sus propios pensamientos y no son motivados por ningún tipo de pago. “Ningún representante nos paga por dar opiniones, no necesitamos de eso”.

🎙️ @diegoreba22: "Desde noviembre del 2015 hasta el día de hoy, solamente me he dedicado a hacer periodismo deportivo. No he vuelto a representar un futbolista, no he vuelto a ofrecer un jugador ni hacer un negocio con algún equipo".#DespuésDeTodo pic.twitter.com/OWfPpIAqtT — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 1, 2024

Una respuesta que no satisfizo a los espectadores

Muchos de los usuarios en redes, tras escuchar sus declaraciones, se percataron que en ningún momento se refirió directamente a las acusaciones de Jean Deza. Por el contrario, mencionó que, efectivamente, trabajó con él durante el año 2013. Lo único en lo que fue tajante es en cuando al periodo en que trabajó como representante: de 2008 al 2015.

Incluso sobre esta etapa menciona que “lo que pasó entre 2008 y principios de 2015 es público, es conocido y sobre todo por la gente que está en el ambiente del futbol”. En ese sentido, muchos aficionados al deporte entendieron que no está negando las acusaciones, sino simplemente afirmando desde qué fecha ya no ya no se encuentra dentro de ese negocio.