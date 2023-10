La selección peruana no pasa un buen momento en las Eliminatorias Sudamericanas. El último martes, complicándose aun más en la tabla de posiciones, la Bicolor cayó 2-0 ante Argentina por la cuarta fecha de las Clasificatorias. Un doblete de Lionel Messi apagó la luz de esperanza de los casi 40 mil hinchas peruanos que llenaron el Estadio Nacional. En este contexto, Paolo Guerrero dio unas polémicas declaraciones que lo han confrontado no solo con un sector de la prensa, sino con un periodista en específico: Eddie Fleischman.

¿Cuál fue la crítica de Paolo Guerrero a un sector del periodismo?

Fleischman, quien se ha mostrado muy crítico con las actuaciones que tuvo la Blanquirroja de la mano de Juan Reynoso, fue señalado por Guerrero, a través de unas polémicas declaraciones, antes que el atacante regrese a Ecuador.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al futbol, ni conocen una pelota ¿A quién le han ganado. No han pisado una pelota y critican a la selección. “Mi pregunta es ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? ¿Cuándo han pisado una cancha de futbol? ¿Han metido un gol? Ese tal Fleischman. Nunca”, dijo Paolo muy mortificado en el aeropuerto ante el asedio de los hombres de prensa.

🚨 #LOÚLTIMO Paolo Guerrero en el Aeropuerto: “Hay comentaristas que critican mucho y nunca jugaron al fútbol. ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo pisaron una cancha?”.#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/DKGdLxpZa2 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 19, 2023





¿Qué le contestó Eddie Fleischman a Paolo Guerrero?

El mencionado periodista, por su parte, por medio de su programa en Willax Deportes, le contestó al capitán del equipo de todos. “Se entiende el mal humor, el mal momento. Nosotros no venimos diciéndolo ayer, sino hace bastante tiempo. Paolo Guerrero a estas alturas en el primer tiempo se desgasta demasiado arrancando al mismo ritmo que el rival, puede ser más útil jugando los segundos tiempos”, empezó diciendo el comunicador.

Luego, el popular ‘Colorado’ añadió: “ Si a Paolo Guerrero le parece que casi a los 40 está igual que casi a los 30, el problema lo tiene él no quien les habla. Si cree que uno no puede ejercer una crítica, quien tiene el problema es Guerrero no nosotros. Él no ha querido ser entrevistado”.

Además, el periodista hizo hincapié en que sí tiene una relación cercana con las canchas de fútbol que van mucho más allá de su carrera. “Yo sí he jugado fútbol, no profesional. He jugado Copa Perú con mi club, he jugado torneos, en Brasil, Uruguay, dos veces en Israel, en la universidad, he hecho goles de tiro libre, me han expulsado alguna vez. He ganado torneos, he logrado goles en la Copa Perú. Me ha dirigido Percy Rojas, Luis Zavala, Héctor Chumpitaz... No soy jugador profesional, pero no estoy peleado con la pelota. Tengo formación como couching deportivo y más. Entonces, simplemente, ratifico mi opinión”.

Por último, el comunicador cerró este mensaje hacia Paolo asegurando que todos tienen derecho a dar una opinión. “Si Paolo Guerrero quiere opinión única, puede irse a otros países. Yo pienso distinto al resto. Pienso que eres el mejor centrodelantero que ha tenido la selección nacional, pero también pienso que a los casi 40 años no eres el mismo de hace 5 años”.

#WillaxDeportes

Eddie Fleischman le responde a Paolo Guerrero

De lunes a viernes a las 11:08 pm. "Willax Deportes"

Mira el programa completo en 👉 https://t.co/YzN72LIHpd pic.twitter.com/myDFVOxqEQ — Willax Televisión (@willaxtv) October 19, 2023

¿Qué dijo André Carrillo sobre la derrota de Perú ante Argentina?

André Carrillo, uno de los futbolistas más experimentados de la selección peruana, se refirió a lo sucedido ante Argentina. “Sabemos que hemos empezado supermal. En las Eliminatorias, tenemos un punto en cuatro partidos, ofensivamente estamos siendo poco pobres. Debemos que seguir trabajando y ganar confianza”, dijo la ‘Culebra’ a Movistar Deportes.

Asimismo, el atacante peruano añadió: “Las Eliminatorias pasadas comenzamos igual, con malos resultados, así que a confiar en el trabajo del entrenador, en los jugadores y seguir adelante. Estamos al 100 con el míster, sin duda”.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.