El noble gesto de Jhoel Herrera con su familia cuando ganó sus primeros 2,000 dólares como futbolista

El exfutbolista peruano Jhoel Herrera tuvo una carrera muy destacada, donde se le dio la oportunidad de demostrar su fútbol en varios equipos nacionales como internacionales, entre los que destacan Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Bełchatów de Polonia. Pese a que pudo lograr grandes éxitos futbolísticos, su infancia no fue nada fácil, por lo que tuvo que pasar por muchas cosas y desde cero con el objetivo de sacar adelante a su familia.

¿CÓMO EMPEZÓ JHOEL HERRERA EN SPORTING CRISTAL?

En una edición más de “La fe de Cuto”, el invitado en esta ocasión fue Jhoel Herrera, que no dudo en contar varios pasajes de su vida personal y sus inicios en el fútbol. Entre sus anécdotas, el exseleccionado nacional reveló cómo empezó su carrera profesional en el balompié. En el año 2000, Cristal B lo invita a entrenar en su campo, pues anteriormente lo habían visto jugar, por lo que en La Florida tuvo un buen desempeño.

“Me voy a Yurimaguas, hago una buena campaña, meto dos goles al Cristal B y Cristal B me invita a entrenar en la Florida, eso por octubre del 2000. Voy a la Florida y ya son partidos entre Cristal B contra el primer equipo del Cristal y contra Unión Minas que participaba en la profesional en ese tiempo. Tú veías a ese negrito en los partidos de práctica con hambre... en esa época era más rápido, no tenía freno. Tanto así que jugué de delantero un poquito porque lo lesiono a Leao Butrón por tener ese ímpetu de ir siempre veloz, lo lesiono en su dedo y lo habían convocado a la selección”, dijo Herrera al inicio.

Asimismo, el futbolista de 43 años contó que en esa oportunidad lo llama el presidente de Yurimaguas para definir su futuro en el equipo cervecero, previamente él venía entrenando duro con el objetivo de causar una buena sensación ante los entrenadores.

“Yo no pude entrenar ese día, tenía las mariposas en el estómago, yo creo que era la única oportunidad que tenía. Llega el señor Iturrizaga, llegó yo, nos encontramos y me dice ‘Joel vámonos, no te quieren’. Sentí un frío, me agaché, así como cuando te desmoronas, vi pasar toda mi vida, levanto la cara y el señor se estaba riendo y me dice ‘tranquilo, te vas a quedar acá’. Me dio ganas de meterle un matamoscas, estaba jugando con mis sueños. Yo pensé que me quedaba para Cristal B y me dijo ‘no, vas a firmar contrato profesional’, imagínate, yo pensé que iba ser el suplente del suplente del suplente en Cristal B”, sostuvo.

¿CUÁL FUE EL GRAN GESTO QUE TUVO JHOEL HERRERA CON SU FAMILIA?

Continuando con la entrevista, el chalaco de corazón relató que estuvo trabajando en Yurimaguas donde recibía como pago dos panes. Luego se traslado al Rímac en donde tenía que firmar contrato con Sporting Cristal. En ese momento, Herrera no tenía conocimiento sobre acuerdos, por lo que solo impregnó su firma y se dirigió al banco a cobrar su primer sueldo de 2 mil dólares.

“Ese día que iba firmar contrato llego a la Florida con 50 céntimos en el bolsillo, yo no sabía nada de contratos. Estaba Chiqui y me dice ‘vamos al banco’. Firmo mi contrato y me dice ‘ya la plata está en tu cuenta, ya te hicieron el depósito’ y yo ‘¿cuenta? ¿depósito?’ y me dice que tenía en mi cuenta 2000 dólares, los ojos se me abrieron, era 22 de diciembre, había pasado Navidades hasta el queso con mi familia, sin una cena decente. Me dijo, ‘cuánto quieres retirar’ y dije 6 mil soles, era mi plata, no sabía, yo pensé que le estaba robando al banco”, detalló el peruano.

El exlateral mencionó que en aquel momento desbordaba de alegría ya que después de tanto tiempo iba a pasar unas fiestas de fin de año como se debe junto a su familia. Aunque entre risas Jhoel Herrera dijo que su mamá creía que se había robado tal cantidad de dinero, pero él le confesó que fue porque era oficialmente jugador de Cristal.

“Estaba contento, iba poder pasar una Navidad contenta con mi familia. Llego a la casa y le digo a mi mamá, que siempre paraba enojada, le dije que veía de entrenar y le recordé que siempre me decía ‘qué te va a dar el fútbol’ y le dije, ‘mamá, esto me ha dado el fútbol’ y le di la plata, me dijo ‘de dónde te has robado esto’ y le dije ‘no ma, he firmado un contrato con Cristal y me han adelantado esta platita’. Le compré ropa a mis hermanos y ropa para mí porque luego venía lo más difícil, ir a Sporting Cristal”, agregó para el programa de Cuto Guadalupe.

¿EN QUÉ CLUBES JUGÓ JHOEL HERRERA?