Luis Advíncula se ha ganado el cariño del hincha de Boca Juniors en base a goles, esfuerzo y actitud. El lateral de la selección peruana es titular indiscutible en el equipo xeneize y los hinchas no dejan de elogiarlo cada vez que pueden por redes sociales. En esta oportunidad, nuestro compatriota recibió un emotivo homenaje en TikTok de parte de un fanático boquense. Dicho video provocó la reacción positiva de otros seguidores del equipo azul y oro.

Hincha de Boca le rinde un emotivo homenaje a Luis Advíncula en TikTok y usuarios elogian al peruano: “En los momentos difíciles siempre está”

El usuario de Tik Tok identificado como marcelobosteroremanija, hincha de Boca confeso, le envió unas sentidas palabras a Advíncula. “Este video se lo quiero dedicar a Luis Advíncula, el tipo de las adversidades. Superador total, en todo. Es un tipo que quizá no tenga una técnica notable, pero no solo lo compensa, sino lo super compensa con todas las demás características y no solo físicas, sino también mentales. Un tipo que en los momentos difíciles siempre está”, dijo el hincha argentino.

Luego, el fanático añadió: “Es un tipo que en tu equipo no puede faltar. Empuja un tractor en medio del barro. Te lo empuja desde la marca, te lo empuja desde el juego, te lo empuja desde lo anímico. Más allá de tener gol o crear situaciones de gol, es de esos tipos que te levantan el equipo”.

Por último, el seguidor boquense destacó que el lateral peruano nunca debe faltar en el once titular. “Cada vez que el tipo está en cancha, sabes que algo va a pasar, sabes que si le das 5 metros desde el área, el tipo te llega al fondo. El peruano la rompe, siempre tiene que estar. En todos los momentos que Boca lo necesitó, no hubo una sola vez que no haya aparecido. Agradecimiento para este peruano que la rompe”.





Cómo reaccionaron los cibernautas del TikTok al emotivo video del hincha de Boca Juniors

Este video especial para Advíncula provocó miles de comentarios en TikTok. “Advíncula hace historia en Boca, es un grande”, “Lo amo al Rayo, nacido para jugar en Boca”, “Salió del Sporting Cristal y se retirará ahí”, “Cuando parece que nada sale, el peruano aparece y la rompe”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

Así reaccionó la prensa argentina sobre Luis Advíncula tras partidazo ante River

Advíncula jugó durante todos los minutos del partido y en todo momento demostró un desempeño excepcional. Tuvo buenas asistencias, culminando una de ellas en un gol. Pero también realizó un gran trabajo defensivo, interceptando las jugadas de River que podrían haber sido peligrosas para su equipo. Esta labor fue notada por la prensa argentina, que no dudó en elogiar al futbolista.

“Gran partido del peruano, desequilibrante por la banda derecha en cada trepada y, sobre todo, en la jugada que terminó en el 1-1 de Merentiel”, escribió el diario Olé, que además califico al ‘Rayo’ con ocho puntos. “Jugó como hay que jugar estos partidos: con garra y corazón, pero también con fútbol”.

“Luis siempre, pero siempre, juega bien los importantes. Tremendo desborde y asistencia para el empate antes del entretiempo”, señalaron desde YyC Sports, donde también lo calificaron con ocho puntos. “¡Sos Boca, Luis!”. Cabe mencionar que solo Sergio Romero, Miguel Merentiel y Edinson Cavani tuvieron una mayor puntuación, con 9, 10 y 10 respectivamente.

Los elogios también le llegaron desde la misma narración del partido. Juan Pablo Varsky se encontraba relatando el encuentro y tras el tanto de Merentiel dedicó unas palabras a Advíncula por su asistencia que culminó en gol. “El centro para atrás de Advíncula es excelente para la llegada al punto de penal de Merentiel”, apuntó.