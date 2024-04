Recientemente, Jefferson Farfán reveló que hace poco más de un año volvió a ser padre de una pequeña niña. Sin embargo, a pesar de que ha pasado poco desde este anuncio y del nacimiento de su última hija, el ex futbolista de 39 años aseguró para las cámaras de América Hoy que le gustaría ser padre una vez más y tener un quinto hijo.

¿Realmente Jefferson Farfán quiere volver a ser padre?

Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza y Edson Dávila acudieron a la mansión de ‘el 10 de la calle’ para realizarla una entrevista en la que él prometía contar todos los detalles recientes de su vida, como el estreno de su podcast ‘Enfocados’ con Roberto Guisazola y las últimas polémicas mediáticas en las que se ha visto en vuelto debido a acusaciones por parte de su ex pareja.

Sin embargo, también hubo muchas otras preguntas, entre las que le consultaron si era mito o verdad que se había hecho una vasectomía para no tener más hijos. Farfán rechazó estos rumores y, además, sorprendió a los presentadores y a toda la audiencia al afirmar que todavía quisiera ser padre una última vez. “Mito, mito, unito más, me encantaría, todavía puedo”, respondió. “Tengo ahorita cuatro, pero me gustaría tener uno más, aunque tengo que ser sincero que las pensiones son muy altas”.

Quienes siguen a la popular ‘Foquita’ probablemente ya conocían que tenía cuatro hijos. La última, Luhana, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente, es también hija de Darinka Ramírez, quien ya sube a redes fotos de ella y junto a ella. Al parecer, no habrían revelado el nacimiento de la pequeña debido a un acuerdo entre ambos y es por ello que recién se supo hace poco.

“De verdad que es una felicidad muy grande para mí”, dijo sobre su más reciente bebé. “Después de 11 años, de mi último hijo Jeremy, tener esta bendición tan linda... Qué belleza, qué belleza”.

¿En qué polémica se vio envuelto Jefferson Farfán recientemente?

El último 8 de abril Melissa Klug, ex pareja de Farfán, impuso una nueva demanda en su contra por actos de violencia psicológica en contra de su hijo, presuntamente ocurridos el 6 de abril. De acuerdo con el documento oficial, su pequeño habría acudido a su casa de sorpresa, sin embargo, el ex futbolista ya habría tenido otros planes y lo habría dejado solo en compañía de un primo y no de un adulto, además, sin comida hasta el día siguiente.

No obstante, posteriormente Jefferson expuso los mensajes con su hijo para tratar de desmentir la demanda. Aquí se pudo notar que en realidad su hijo no fue a su casa de sorpresa y que tenía conocimiento de que él tendría que salir, por lo que se quedaría junto a su primo. Si bien estas evidencias por su parte parecen afirmar todo lo contrario a lo dicho por Melissa Klug, la controversia todavía no se ha resuelto.