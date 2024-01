La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le puso fin al vínculo contractual que mantenía con Juan Reynoso, y casi de inmediato anunció la contratación de Jorge Fossati, quien se vestirá de rojiblanco hasta que culminen las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El experimentado DT uruguayo ha empezado a conceder una serie de entrevistas a propósito de su llegada a la ‘Bicolor’ tras campeonar con Universitario, y Oliver Sonne es el protagonista de algunas de las preguntas formuladas entorno al universo de jugadores convocables. Te contamos qué dijo sobre el futbolista del Silkeborg, su futuro en la selección peruana, y acerca de la chance de citarlo con miras a la Copa América y Eliminatorias.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE OLIVER SONNE Y LA POSIBILIDAD DE CONVOCARLO PARA JUGAR AMISTOSOS, COPA AMÉRICA Y ELIMINATORIAS?

El miércoles 10 de enero de 2024, Jorge Fossati fue presentado oficialmente como flamante DT de la selección peruana, y acompañado por Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas, posó con la ‘Blanquirroja’ para luego responder a las preguntas de la prensa, y posteriormente abordar temas relacionados a jugadores que forman parte del universo de futbolistas convocables como Oliver Sonne, por ejemplo.

Tras una serie de trámites coordinados por él mismo y la FPF, Juan Reynoso optó por citar al lateral derecho del Silkeborg de Dinamarca para la segunda y tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, sin embargo no lo hizo ingresar en alguno de esos 4 compromisos, siendo los duelos ante Chile y Venezuela los únicos donde estuvo disponible como pieza de recambio.

Con respecto a esta situación puntual que llamó la atención de la prensa e incomodó al propio Oliver Sonne, ATV Deportes, en una reciente entrevista publicada y compartida por redes sociales, dialogó con Jorge Fossati e inicialmente le preguntó si había seguido su desempeño de alguna manera u observado los minutos jugados en el viejo continente.

“Lo hemos visto en su equipo”, reveló en exclusiva el flamante DT de la selección peruana acerca del futbolista que milita en Dinamarca y juega para el Silkeborg, enfatizando sobre una eventual convocatoria en que “yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar”.

Asimismo, y en esa misma línea, Jorge Fossati fue tajante en referirse a las alternativas que conformarían su nómina así provengan de ligas más competitivas o de Europa, aclarando que “preferimos llevar a uno que está aquí” si Oliver Sonne estando en el exterior, “no está en la posición que normalmente ocupan uno o dos”, manifestó.

“Causó gran expectativa porque está jugando en Europa”, dijo el DT uruguayo por último, e hizo hincapié en la nula participación del jugador peruano-danés con camiseta de la selección tanto en amistosos como Clasificatorias, admitiendo a la vez que “no lo vi, ni estaba acá como para saber por qué no jugó o por qué no estuvo ni siquiera de los seis partidos que vino, hubo uno solo que estuvo en el banco”.

SELECCIÓN PERUANA: ¿JORGE FOSSATI CITARÁ A OLIVER SONNE EN 2024?

La llegada de Jorge Fossati ilusiona al hincha de cara a un 2024 que se presenta como muy competitivo para la selección peruana debido a la disputa de la Copa América y las fechas dobles de fin de año en las Eliminatorias mundialistas.

En relación al universo de jugadores que usualmente forman parte del plantel ‘blanquirrojo’, el DT uruguayo se refirió a Oliver Sonne como una alternativa mostrando buen nivel, pero si no fuera el caso, resaltó en que prefiere citar a un futbolista de la Liga1, por ejemplo.

“No digo que estuvo mal llamarlo”, dijo Jorge Fossati acerca de las veces que el lateral derecho del Silkeborg fue incluido en la nómina oficial de convocados, sin embargo “de enero para adelante, no es con Sonne, es con todos”, puntualizó sobre las oportunidades que brindará analizando rendimiento en el futuro inmediato.

QUÉ MANIFESTÓ JORGE FOSSATI SOBRE LOS AMISTOSOS QUE PACTARÁ PERÚ POR LA PRIMERA FECHA FIFA 2024

La primera fecha FIFA de 2024 será en marzo, y la FPF junto a Jorge Fossati ya van evaluando posibilidades, potenciales rivales, y sobre la sede de los partidos que servirán para llegar de la mejor forma a la Copa América.

Ante esta disyuntiva, y en diálogo exclusivo con América TV, el estratega uruguayo dijo que “lo más factible es que juguemos aquí”, es decir, que tiene proyectado poder dirigir sus primeros encuentros amistosos internacionales al mando de la selección peruana en Lima con la finalidad de “optimizar los tiempos”.

“Hemos desestimado otras invitaciones que se podrían tener en lugares lejanos, que nos llevaría un día viajar”, reveló Jorge Fossati, descartando así que la ‘Bicolor’ vaya a prepararse afuera del país entre el 18 y 26 de marzo.