La fuerte crítica de Martin Liberman a Juan Reynoso y la selección peruana tras caída ante Bolivia

Luego de la fuerte derrota ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana ahora se prepara para enfrentar en Lima a la Vinotinto. El equipo de Juan Reynoso sabe que la único opción es ganar para salir del fondo de a tabla de posiciones. Sin embargo, Martín Liberman cuestionó el planteamiento que el técnico peruano utilizó frente a los altiplánicos.

¿QUÉ DIJO MARTÍN LIBERMAN SOBRE JUAN REYNOSO Y LA SELECCIÓN PERUANA?

Martín Liberman utilizó su programa “Martín En Línea” que se transmite a través de YouTube para criticar a Juan Reynoso y el juego de la selección peruana en la derrota ante la Verde. El argentino sostuvo que la Bicolor tocó fondo en este proceso clasificatorio, por lo que dio a entender que finalizando la fecha doble el técnico debería dejar el cargo.

“Hoy Perú tocó el suelo, Perú besó la lona, Perú mordió el polvo, creo que más bajo no se puede caer. Es verdad que los jugadores no son los mismos en la altura que en el llano, pero el nivel de la selección peruana tocó fondo. Sabrá la FPF qué hacer con Reynoso, no creo que tenga sentido tocar algo. Yo creo que debe dirigir el próximo partido, pero después de eso, se deberían sentar para ver qué se hace”, dijo.

Asimismo, Liberman no pudo entender las razones de la suplencia de Paolo Guerrero y Luis Advíncula, pues ambos jugadores vienen teniendo un buen desempeño en sus equipos. El ‘Depredador’ salió campeón de la Copa Sudamericana con LDU, mientras que el ‘Rayo’ fue figura en la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors.

“Las decisiones del técnico son realmente llamativas. Para que no juegue Advíncula, que fue la figura del finalista de la Copa Libertadores; venía Paolo Guerrero de jugar una gran Copa Sudamericana y repentinamente se recupera Lapadula, que no digo que no merezca jugar, pero Paolo, que venía anotando goles para posicionar a Liga de Quito en un lugar de privilegio, va al banco de los suplentes”, expresó el periodista argentino en su programa.

¿POR QUÉ LUIS ADVÍNCULA NO ESTARÁ EN EL PERÚ VS. VENEZUELA?

Luis Advíncula se perderá un partido importante para la selección peruana cuando enfrente a Venezuela en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas debido a que le sacaron la tarjeta amarilla por reclamar al arbitro luego del segundo gol boliviano. De esta manera, el ‘Rayo’ podrá estar presente con Boca Juniors y participar de las semifinales de la Copa Argentina este miércoles 22 de noviembre frente a Estudiantes de la Plata.

Es importante mencionar que no es el primer partido que el defensa nacional no estará en la Blanquirroja por suspensión ya que en el empate ante Paraguay fue expulsado por doble amarilla y no pudo estar con el plantel en la derrota ante Brasil. Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún están en capilla y si son amonestados ante los llaneros, no estarán el otro año ante Colombia.