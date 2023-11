¿Cuánto ganaba Ducelia Echevarria cuando inició en Combate?

En su momento ‘Combate’, que se transmitía por ATV, fue uno de los programas más vistos y populares por la mayoría de los jóvenes, pues los romances entre los competidores y la variedad de juegos llamaban la atención del público. Además, cada temporada presentaban a nuevos integrantes que lograban generar polémica como es el caso de Ducelia Echevarría, que reveló en una entrevista cuánto ganaba en el desaparecido programa.

¿CUÁNTO DINERO GANÓ DUCELIA ECHEVARRÍA EN ‘COMBATE’?

Ducelia Echevarría contó pormenores de su sueldo y participación en el programa ‘Combate’ por medio de una entrevista que le brindó al diario Trome. La modelo mencionó que durante su participación tuvo que hacer de todo, por lo que se le hacía difícil generar muchos ingresos en los primeros meses.

“Empiezo a entrar en ese ritmo de competencia, pero mi hija cumplió un año y no ganaba mucho, en ‘Combate’ ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2.000 soles y luego me subieron a 4.000 fue lo máximo que gané ahí”, dijo.

¿CÓMO INGRESÓ DUCELIA ECHEVARRÍA A ‘COMBATE’?

En la entrevista que la influencer dio al medio de comunicación sostuvo que uno de sus primeros trabajos en Lima fue de entrenadora personal y una de sus alumnas le avisó para que se presentara al casting de ‘Combate’. “En una de esas clases me presentan a Elizabeth Márquez, ella es la que me lleva a Combate. Yo la empecé a entrenar y me propuso para ir al casting, a mí no me gustaba mucho la televisión, y en ese entonces yo ya había dado a luz. Yo iba al parque a entrenar a Elizabeth con mi cochecito, con Claire al costado, fue una etapa muy complicada”, señaló.

¿QUÉ DIJO DUCELIA ECHEVARRÍA SOBRE ‘COMBATE’?

La modelo de Pozuzo también recordó que en el reality de ATV se vivía un ambiente muy complicado ya que la productora de ese entonces Kathy Sáenz tenía a sus favoritos. “Con Cathy yo también pasé una etapa bastante complicada porque fue fuerte como productora. No tanto exigente, pero había favoritismo, yo no era tonta, me daba cuenta”, contó.

Por otro lado, la influencer sentía que todos sus compañeros del programa estaban a la defensiva y los únicos que estuvieron a su lado fueron la Pantera y Zumba. “Cuando entro a Combate, empiezo a sentir toda esta vibra, mis compañeros quieran o no, siempre estaban a la defensiva, yo tenía que encontrar mi personaje, no sabía si entrar despacio o entrar como yo era, frontal. Zumba me fue guiando, me decía ‘acá nadie es tu amigo, te van a dar un puñal por la espalda’”,