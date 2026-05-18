Por Redacción EC

En la actualidad, ‘Esto es guerra’ es uno de los programas más influyentes y populares de la televisión peruana, debido a su gran impacto en el entretenimiento y la cultura mediática del país. Y es que, desde su estreno en 2012, el reality ha presentado una serie de personajes del espectáculo y se ha mantenido entre los espacios con mayor audiencia, especialmente entre el público juvenil. De hecho, no se ha mantenido exenta de las polémicas a lo largo de estos años que ha generado la atención de más de uno. Es así que, en esta oportunidad, el participante Gabriel Meneses pasó el susto de su vida luego de sufrir una fuerte caída durante la competencia, lo que generó preocupación entre sus familiares y seguidores. Frente a esta situación, su padre, Javier Meneses, sorprendió a la fanaticada al revelar detalles sobre el estado de salud del chico reality a través de sus redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.