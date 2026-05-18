En la actualidad, ‘Esto es guerra’ es uno de los programas más influyentes y populares de la televisión peruana, debido a su gran impacto en el entretenimiento y la cultura mediática del país. Y es que, desde su estreno en 2012, el reality ha presentado una serie de personajes del espectáculo y se ha mantenido entre los espacios con mayor audiencia, especialmente entre el público juvenil. De hecho, no se ha mantenido exenta de las polémicas a lo largo de estos años que ha generado la atención de más de uno. Es así que, en esta oportunidad, el participante Gabriel Meneses pasó el susto de su vida luego de sufrir una fuerte caída durante la competencia, lo que generó preocupación entre sus familiares y seguidores. Frente a esta situación, su padre, Javier Meneses, sorprendió a la fanaticada al revelar detalles sobre el estado de salud del chico reality a través de sus redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE GABRIEL MENESES TRAS EL FUERTE ACCIDENTE EN ‘ESTO ES GUERRA’?

El pasado 12 de mayo, Gabriel Meneses, integrante de los ‘Combatientes’, sufrió un fuerte accidente tras perder el equilibrio durante una competencia en ‘Esto es guerra’. En ese momento, el equipo de producción y los médicos presentes en el set de televisión reaccionaron para asistir al joven deportista, quien posteriormente fue llevado de emergencia a una clínica de la zona, donde le diagnosticaron inicialmente con fracturas en las vértebras lumbares. Esto provocó que el también actor peruano fuera sometido a una intervención quirúrgica, durante la cual recibió no solo el apoyo y cariño de sus seguidores, sino también el respaldo de sus familiares, quienes estuvieron muy pendientes de su proceso de recuperación.

De esta manera, a través de sus redes sociales oficiales, el papá de Gabriel, Javier Meneses, compartió sus emociones que experimentó mientras su hijo permanecía en cirugía. De acuerdo con el familiar del integrante de ‘Esto es guerra’, la operación duró cerca de dos horas y se realizó con éxito, por lo que agradeció al médico que hizo posible la intervención. “Qué experiencia para más intranquila. A mi menor hijo Gabriel, de 23 años, lo operaron de la columna vertebral por una fractura (rota) en dos, vértebra lumbar L2. ¡Pobre, tan joven, caray, y le pasa esto! A Dios gracias, él estaba muy tranquilo y yo nervioso. Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon”, escribió Javier.

¿QUÉ DIJO KAREN DEJO SOBRE EL BULTO QUE ENCONTRÓ EN EL CUELLO?

A través de una entrevista a “Más espectáculos”, Karen Dejo sorprendió a sus seguidores al confesar que a finales de diciembre del año pasado encontró un inusual bulto en el cuello. Sin embargo, tras terminar la última temporada de “Esto es guerra”, la bailarina confesó que su cirujano, quien le pondría una nueva prótesis mamarias, le recomendó realizarse los exámenes correspondientes para descartar un posible cáncer antes de someterse a una cirugía. Al inicio, la popular ‘Sabrosura’ pensó que se trataba de simples ganglios inflamados; no obstante, tras informarse al respecto, dejó de lado esa posibilidad.

Asimismo, Dejo indicó que los exámenes salieron bien, por lo que no dudó en enviar un mensaje a todas las personas a que se realicen sus chequeos para prevenir cualquier enfermedad. “Yo me asusté porque siempre las mujeres tenemos que tantearnos los bultitos y en la segunda semana de diciembre me comenzó a salir un bultito que hasta ahorita lo tengo. Sí (todo salió bien) estoy renovada. Yo le sugiero a las mujeres, hombres que siempre se hagan un descarte, chequeo preventivo, no importa la edad, siempre es bueno cuidar de tu cuerpo y salud”, contó la figura televisiva de 45 años.