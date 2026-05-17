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Resumen

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No tiene el lamentable récord peruano de presidentes efímeros, pero el Reino Unido ha visto pasar con demasiada frecuencia a diferentes inquilinos por el número 10 de Downing Street. Ocho primeros ministros en los últimos 20 años y seis desde hace una década, cuando el país apostó por el Brexit y decidió salir de la Unión Europea.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.