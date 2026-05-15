La llegada de Donald Trump a China no solo ha sido el hecho más importante de la política internacional durante esta semana, sino también una fuente de gran cantidad de comentarios en Internet por parte de ciudadanos chinos y occidentales.

Esto ha incluido memes y contenido satírico con montajes de fotos y videos generados con inteligencia artificial que han abordado varios pequeños incidentes de la visita protocolar del mandatario estadounidense.

El presidente de China, Xi Jinping (segundo por la izquierda), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), se dan la mano durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Parte importante de la atención se la llevó la extensa delegación que acompañó a Trump, que contó con la presencia de algunos de los nombres más poderosos del sector tecnológico como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Estos personajes fueron retratados junto a Trump en diversos montajes en los que el presidente de EE.UU. y los empresarios aparecían en acciones cotidianas con Xi Jinping o incluso rindiendo pleitesía al mandatario chino.

今晚Trump和Xi会面之后的after party be like pic.twitter.com/sJ09CDymUW — 加密小象 (@cryptoxiaoxiang) May 12, 2026

Huang fue un particular blanco de las bromas debido a que su viaje a China como parte de la comitiva de Trump no estaba previsto originalmente y, según la prensa estadounidense, se incorporó a última hora a la delegación cuando el avión presidencial realizó una escala técnica en Alaska.

Los internautas no tardaron en crear videos cómicos de un abordaje desesperado del jefe de Nvidia parodiando la película “Misión Imposible”, a la vez que calificaban burlonamente a Huang como un “polizón” en el Air Force One.

Huang Renxun's Impossible Mission in Alaska. pic.twitter.com/wmBVyABC1i — man wu (@manwu361595) May 14, 2026

El humor de los chinos también podría servir como termómetro parcial del sentir al interior del gigante asiático con respecto a la rivalidad creciente con Estados Unidos, en medio de la guerra comercial y una tensión diplomática intermitente.

La red social Weibo, el equivalente chino de X, ha sido uno de los epicentros de esta conversación con el término ‘Jianguo’, que se traduciría como “construir la nación” como tendencia número uno en la plataforma.

Trump es llamado de forma burlona por los chinos ‘Chuan Jianguo’ o “Constructor de la nación”, en referencia irónica a que sus esfuerzos por frenar la influencia china estarían generando un despertar de la superpotencia de Asia en medio de la puja tecnológica entre Washington y Beijing.

Los chinos consideran que las restricciones al comercio de chips impuestas por Washington a su país han generado el impulso definitivo para que el gobierno de Xi Jinping busque la independencia tecnológica total. Los internautas chinos se han referido de forma jocosa a Trump como un “agente encubierto del Partido Comunista”.

Plataformas como Xiaohongshu, con gran cantidad de usuarios jóvenes, han sido escenario también de comentarios críticos de ciudadanos del estado anfitrión pidiendo a Trump que “no vaya a China” y diciendo que “no era bienvenido”.

Más allá de estos hechos, el arribo de la representación estadounidense fue también recibido con curiosidad por la población local, que se dejó ver tomando fotos a los traslados de Trump y los grandes operativos de seguridad que se organizaron por su visita.

Sucesos y pequeños detalles

El viaje de Trump a China ha sido de tal importancia que el gigante asiático tiene su propia categoría para esta clase de eventos: “Visita de Estado Plus”.

Dentro de esa consideración, la potencia oriental organizó una recepción fastuosa que estuvo salpicada de llamativos eventos y los usuarios de internet, tanto chinos como estadounidenses, dieron cuenta de estos detalles.

El presidente estadounidense Donald Trump bebe durante un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Uno de ellos fue que Donald Trump fue visto tomando vino —a pesar de haber señalado en repetidas ocasiones que no bebe alcohol— durante el ostentoso banquete de estado organizado en su honor.

Asimismo, llamó la atención la sorpresa de Trump al encontrarse con el uso extendido de avanzados traductores de inteligencia artificial en la cena oficial, frente a lo cual el mandatario norteamericano bromeó señalando que estos eran “más educados que muchos reporteros de Washington”.

Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo durante la cena oficial. (Foto: EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL) / MAXIM SHEMETOV / POOL

La presencia de Elon Musk también generó interacciones de diversa índole en las redes y el ‘selfie’ que se tomó con Lei Jun, fundador de Xiaomi, fue uno de los pequeños incidentes más comentados.

Esta reunión fugaz por una foto fue analizada en internet por varios frentes: desde que Musk no habría reconocido a su colega, hasta que Lei se habría acercado con la naturalidad de un fan con su ídolo, a pesar de que sus empresas compiten en el desarrollo de autos eléctricos y autónomos. De hecho, Lei Jun ha admitido ser admirador de la firma de electromovilidad de Musk y fue uno de los primeros propietarios de un Model S de Tesla en China.

Internet tampoco pasó por alto la vestimenta de Jensen Huang, quien tiene como sello personal mostrarse en eventos importantes con una inconfundible casaca de cuero, y que para los eventos oficiales en China reemplazó por el saco y corbata, probablemente obligado por la importancia de la reunión binacional.

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