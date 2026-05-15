Por Guillermo Vera Ayala

La llegada de Donald Trump a China no solo ha sido el hecho más importante de la política internacional durante esta semana, sino también una fuente de gran cantidad de comentarios en Internet por parte de ciudadanos chinos y occidentales.

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