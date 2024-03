Los resultados negativos que obtuvo el director técnico Juan Reynoso con la selección peruana han sido objetivo de crítica por los diferentes medios de prensa y personalidades del mundo del fútbol. El estilo de juego que mostró con la ‘Blanquirroja’ solo le permitió conseguir dos puntos en seis partidos disputados por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este panorama hizo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo destituyera del cargo y pronto sea reemplazado por el uruguayo Jorge Fossati.

A propósito del paso de Juan Reynoso por la ‘Bicolor’, el periodista deportivo Mr. Peet expresó qué opinaba sobre su trabajo con la selección cuando fue consultado sobre si prefería la selección de ‘Chemo’ del Solar o la del ‘Cabezón’. Asimismo, se animó a contar cuál era la postura que tenían los dirigidos del reciente destituido entrenador.

¿CUÁL JUGABA MEJOR, LA SELECCIÓN DE ‘CHEMO’ DEL SOLAR O LA JUAN REYNOSO?

En una reciente entrevista para el podcast de YouTube ‘PF en línea’, Mr. Peet fue consultado sobre si consideraba que la selección de José Guillermo del Solar jugaba mejor que la selección de Juan Máximo Reynoso.

Ante la interrogante, el comunicado respondió sin titubear: “De acuerdo. Es más, el equipo de (Jorge) Fossati sin jugar, ya juega mejor que el de Juan Reynoso. Totalmente”. Además, agregó que comparte la opinión de Paolo Guerrero sobre necesitar un técnico que no crea que está jugando a la PlayStation.

En esta línea, el líder del programa ‘A presión’ se animó a revelar que sostuvo una conversación con un futbolista de la selección peruana y le confesó que el popular ‘Ajedrecista’ no tuvo el respaldo total del equipo cuando puesto en la dirección técnica pendía de un hilo.

“Cuando se hablaba sobre la continuidad o no de Juan Reynoso, yo conversé con un jugador de la selección y le digo: ‘Juan ha dicho que lo apoyan todos’. Y me dice: ‘No, eso no es verdad’. Y le vuelvo a decir: ‘Pero Juan ha dicho que tiene el apoyo de todos ustedes’. Y me vuelve a responder: ‘No, eso no es verdad. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero no es verdad’”, relató.

¿CÓMO FUE EL RECORRIDO QUE TUVO LA SELECCIÓN PERUANA AL MANDO DE JUAN REYNOSO?

Si bien empezó su aventura al mando de la selección peruana con resultados alentadores en partidos amistosos, Juan Máximo Reynoso nunca pudó trasladar los resultados positivos a los cotejos oficiales. En amistosos consiguió 4 victorias, 3 derrotas y 1 empate; mientras que en encuentros oficiales obtuvo 4 derrotas y 2 empates.

A continuación, conoce la lista de resultados que obtuvo Juan Reynoso:

Amistosos

Perú 0-1 México

El Salvador 1-4 Perú

Perú 1-0 Paraguay

Perú 1-0 Bolivia

Alemania 2-0 Perú

Marruecos 0-0 Perú

Corea del Sur 0-1 Perú

Japón 4-1 Perú

Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Estados Unidos/Canadá/México 2026