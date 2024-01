Jorge Fossati fue el elegido para tomar las riendas de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. El uruguayo ha generado bastante expectativa en el hincha, pues se trata de un entrenador con mucha experiencia. Sin embargo, Martín Liberman, reconocido y polémico periodista argentino, señaló que no le parece que el exUniversitario sea el estratega ideal para hacerse cargo de la Bicolor. Aquí te contamos todos los detalles.

Martín Liberman considera que Jorge Fossati “no es el ideal” para la selección peruana

“Vemos que Perú está pasando por un momento realmente grave en materia futbolística, está en terapia. Tiene solo dos puntos sobre 18 que ha jugado. Un empate en la primera fecha y un empate en la última, en el medio cuatro derrotas consecutivas. Eso terminó costándole el puesto a Reynoso, pudo ganar el sexto partido frente a Venezuela y allí, presionado por la Federación y los hinchas que no querían su continuidad, no le quedó de otra que dar un paso al costado”, empezó diciendo Liberman para El Futbolero Perú.

Asimismo, el popular ‘Colorado’ añadió: “Lozano termina yendo a buscar a Fossati, un técnico de mucho recorrido, experiencia y capacidad, que ha pasado la barrera de los 70 años. Pero no sé si era el indicado para este momento. En todo caso, el rendimiento que pueda tener la selección peruana, el funcionamiento y fisionomía que pueda darle nos permitirá juzgar si fue una buena o mala decisión”.

¿Qué más dijo Martín Liberman?

Además, Liberman hizo hincapié en los rivales que le tocará enfrentar a Fossati en sus primeros duelos como técnico de Perú. “Hoy me sorprendería que Perú logre modificar rotundamente lo que viene haciendo con este técnico. Pero no porque no sea capaz, sino porque no es el adecuado para una renovación casi obligada que tiene que hacer la selección peruana. Primero tendrá amistosos, nadie de Perú va a estar esperando que le gane a Italia en marzo, pero sí empezar a ver algunas cosas porque luego en junio tendrá a Argentina de rival en la Copa América y otros más de fuste”.

Lo tiene decidido: Jorge Fossati contó qué planes tiene con Christian Cueva

Hace poco, Jorge Fossati brindó una entrevista para DirecTV Sports Uruguay, donde tocó varios temas, entre ellas la llegada a la selección peruana y el cariño que ha venido recibiendo de toda la hinchada nacional. Así dejó en claro que viene al equipo para convencer de su idea al jugador peruano y la capacidad que tienen para afrontar cada partido.

“Yo vengo a convencer al jugador de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas. Como creo en la capacidad del futbolista peruano, si yo estoy convencido, los voy a convencer”, dijo el extécnico de Universitario de Deportes.

Asimismo, durante la entrevista se le preguntó a Fossati sobre el desempeño de algunos seleccionados en la actualidad, siendo el caso de Christian Cueva. El estratega charrúa dejó en claro que el volante peruano no está en su mejor nivel para ser convocado a la selección incaica, pero confía en que pronto llegue a su mejor versión. “A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí”, sostuvo.

